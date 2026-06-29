Cómo era la relación entre Ernestina Pais y Federica: del "agua y el aceite" al afecto que nunca se rompió

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner en el centro de la escena una de las historias más personales de su vida: la relación con su hermana Federica Pais. Aunque ambas reconocían tener personalidades opuestas y atravesaron períodos de distanciamiento, el vínculo familiar nunca terminó de quebrarse y estuvo sostenido por una historia compartida que las marcó desde la infancia.

La relación entre las hermanas estuvo atravesada por un contexto familiar complejo. La desaparición de su padre durante la última dictadura militar en Argentina marcó profundamente a ambas y redefinió la dinámica del hogar, donde su madre, Milka Truol, asumió un rol central en la crianza y la contención emocional.

Con el paso de los años, Ernestina y Federica construyeron carreras muy distintas y también desarrollaron formas diferentes de transitar la exposición pública. Mientras Ernestina eligió un perfil altamente mediático, Federica mantuvo una presencia mucho más reservada, especialmente vinculada al mundo de la radio.

Esa diferencia fue resumida por la propia Federica en una entrevista realizada en 2013 para el ciclo BDV, donde definió la relación con una frase que volvió a cobrar fuerza tras la muerte de su hermana: " Somos el agua y el aceite. Ernestina adora exponerse, son estilos y naturalezas. Yo soy más casera ".

Durante esa conversación también explicó que las discusiones formaban parte habitual del vínculo. " Tenemos una relación de hermanas pero no de amigas. Chocamos mucho. Sí es verdad que discutimos, discutimos todo el tiempo ", aseguró.

Pese a esas diferencias, dejó en claro que existía un lazo difícil de romper. "La mejor etapa con mi hermana fue cuando trabajamos juntas. Somos hermanas y eso te da un código y un vínculo…", expresó.

"Somos el agua y el aceite"

Las diferencias entre ambas nunca estuvieron asociadas, según la información relevada con el correr de los años, a un conflicto definitivo, sino a formas distintas de entender la vida y la exposición pública. Incluso cuando fue consultada sobre situaciones mediáticas que involucraban a Ernestina y a Elisabeth "La Negra" Vernaci, Federica optó por mantenerse al margen.

"Yo ni me meto, las adoro a las dos. Los de afuera son de palo. Las dos saben, son señoras grandes, qué me voy a andar metiendo… Con la Negra tengo un vínculo hasta de oyente, no la conozco", afirmó.

También explicó por qué prefería no intervenir públicamente cuando surgían polémicas alrededor de su hermana: "Yo en algunas cosas la tengo que defender porque es mi hermana, pero yo elijo cerrar la boca porque alguna de las dos puede salir perjudicada o yo puedo salir perjudicada".

Federica Pais y Raúl Portal conduciendo Perdona Nuestros Pecados. X: @filtroderuido

Con el tiempo, ambas atravesaron un período de distanciamiento. Sin embargo, ese alejamiento nunca significó una ruptura definitiva. En una entrevista realizada en 2024 con Carmen Barbieri, Federica volvió a describir el vínculo con sinceridad: "Somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mi hijo, y tenemos buen vínculo". La frase reflejó que, pese a las diferencias de carácter y los distintos caminos que eligieron, el afecto familiar permanecía.

La reacción de Federica tras la muerte de Ernestina

La noticia del fallecimiento de Ernestina sorprendió a Federica mientras se preparaba para salir al aire con su programa televisivo. Según contaron Susana Roccasalvo y Lola Cordero en Implacables (El Nueve), los productores ingresaron a la sala para comunicarle la noticia. Federica se encontraba lista para comenzar el ciclo, que se emite entre las 21 y las 23 horas.

Tras conocer el fallecimiento de su hermana, abandonó inmediatamente el canal para reunirse con su familia y acompañar a sus seres queridos en ese momento.

Durante el programa también señalaron que una de las principales preocupaciones era contener al hijo de Ernestina, de 22 años, en las primeras horas posteriores a la muerte de la conductora.