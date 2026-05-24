Esta influencer argentina salió con un vestido lencero en la calle y generó revuelo: el video

El atrevido look de esta influencer en Madrid causó furor en las redes sociales. Conocé de quién se trata y mirá el video.

Lola Latorre, en un viaje junto a su mamá Yanina Latorre por las calles de Madrid, aprovechó la capital española para lucir el ítem en tendencia que se puede usar como el centro de cualquier look cuando suben las temperaturas: el little black dress, es decir, el clásico vestido negro que Coco Chanel popularizó hace casi un siglo.

Lola eligió un LBD de estilo lencero bien corto, apenas por encima de la rodilla, con un diseño que se destacó por su caída fluida y detalles, genial para las altas temperaturas de la primavera madrileña. Sin embargo, el detalle llamativo del look fue el calzado.

Mirá el video del look de Lola Latorre: Lola Latorre

Para romper con la sobriedad del negro y la delicadeza del corte lencero, la influencer apostó a la comodidad total y combinó el mini vestido con unas zapatillas claras, una fórmula que ya se ve mucho por las calles de las capitales de la moda.

El contraste entre lo delicado del vestido y lo deportivo del calzado generó un equilibrio visual interesante que le dio frescura al conjunto.