El SMN lanzó una alerta roja en la Patagonia por lluvias muy intensas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) renovó las alertas por lluvias y nevadas para este miércoles en gran parte de la Patagonia , donde un intenso río atmosférico continuará aportando humedad desde el océano Pacífico y dará lugar a precipitaciones persistentes que podrían extenderse durante buena parte de la jornada.

Según el mapa oficial de alertas, las provincias más afectadas serán Neuquén, Río Negro y Chubut, donde rigen advertencias de nivel amarillo y naranja por lluvias, mientras que también se mantiene una alerta naranja por nevadas en sectores cordilleranos. El fenómeno se desarrolla principalmente sobre la franja oeste del país, aunque sus efectos se sentirán en distintas localidades de la región.

De acuerdo con el SMN, el oeste y sur de Neuquén, el centro y oeste de Río Negro y parte del noroeste de Chubut permanecen bajo alerta naranja por lluvias, ya que se esperan precipitaciones fuertes y persistentes con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

En las zonas más elevadas de la cordillera, además, no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezcladas.

De esta forma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de distintos niveles para Neuquén, Río Negro y Chubut, con una alerta rojo vigente durante la madrugada del miércoles para las zonas cordilleranas del sur de Neuquén y de Chubut, donde se espera el mayor impacto del evento.

Más hacia el este de esas provincias, el organismo nacional mantiene una alerta amarilla por lluvias, donde se prevén acumulados de entre 10 y 30 milímetros, también con posibilidad de precipitaciones mixtas en sectores de mayor altura.

A su vez, sobre áreas cordilleranas rige una alerta amarilla por nevadas, con acumulaciones estimadas de 10 a 15 centímetros de nieve, aunque en algunos puntos esos registros podrían ser superiores. En las zonas de menor elevación también podrían producirse episodios de lluvia o aguanieve.

Posible temporal

El evento meteorológico caracterizado por transportar enormes volúmenes de vapor de agua desde regiones tropicales y subtropicales hacia latitudes medias, podría profundizar las lluvias en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

El momento de mayor intensidad se espera durante la madrugada y la mañana del miércoles. En algunos sectores de montaña podrían acumularse más de 150 milímetros de precipitación a lo largo del evento, especialmente donde el relieve favorece la persistencia de las lluvias.

La continuidad de las precipitaciones durante casi dos días consecutivos incrementa el riesgo de crecidas repentinas de arroyos y ríos de montaña, anegamientos y complicaciones para la circulación en rutas cordilleranas.

Como medida preventiva, algunas localidades de Neuquén, entre ellas Villa Traful y Villa La Angostura, suspendieron las clases debido a las condiciones meteorológicas.