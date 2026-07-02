En medio del frío polar, el SMN confirmó cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El SMN anticipó el regreso de las lluvias para este fin de semana y aclaró si existen posibilidades de que nieve este viernes en Buenos Aires.

Cuándo vuelve a llover en Buenos Aires, según el SMN. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Después de varios días de frío intenso y cielo despejado, el tiempo comenzará a cambiar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó cuándo pueden volver las lluvias y cuántas posibilidades hay de que nieve en Buenos Aires.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires, según el SMN El pronóstico del SMN indica que las precipitaciones regresarían el domingo 5 de julio.

El SMN indicó que el domingo puede llover en Buenos Aires. Foto: Servicio Meteorológico Nacional. Durante la mañana se prevé apenas un 10% de probabilidades de lluvia, pero las chances aumentan por la tarde, con posibilidades de lluvias que rondan entre el 10% y el 40% en distintos puntos del AMBA.

Cómo sigue el tiempo este fin de semana en Buenos Aires Viernes 3 de julio: se prevé cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, con una temperatura mínima de -1 grado. A la tarde el cielo estará parcialmente nublado y la máxima alcanzará los 10 grados. Para la noche se espera una temperatura de 6 grados.

Sábado 4 de julio: la mínima será de 3 grados y la máxima de 13. Se espera cielo algo nublado durante la mañana, parcialmente nublado hacia el mediodía y mayormente nublado durante la tarde y la noche.

Domingo 5 de julio: será la jornada con mayores probabilidades de precipitaciones. La temperatura rondará entre los 9 y los 13 grados. ¿Puede nevar este viernes en Buenos Aires? La posibilidad de que vuelva a nevar en Buenos Aires siempre genera expectativa cuando llega una ola de frío polar. Sin embargo, para que nieve no alcanza con el frío extremo.

Según los especialistas, deben coincidir varios factores al mismo tiempo: