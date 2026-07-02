Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires: a cuánto llegará la mínima este jueves

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una nueva jornada de frío intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta amarillo por temperaturas extremas.

El frío se siente en todo el país este jueves, ya que nieva en varios puntos. En el caso del AMBA, se descarta la nieve.

El frío volvió a sentirse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores este jueves 2 de julio. En las primeras horas del día, las temperaturas oscilan entre 0°C y 3°C, con sensación térmica negativa debido al viento del sur y sudoeste.

Para el resto de la jornada se espera cielo despejado y una temperatura máxima de apenas 10°C. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta de nivel amarillo por frío extremo.

Cómo seguirá el clima en los próximos días El viernes presentará condiciones muy similares a las de este jueves. Se prevé otra jornada con temperaturas muy bajas y sin cambios significativos en el estado del tiempo.

A partir del sábado comenzará una leve recuperación de las marcas térmicas, mientras que para la tarde del domingo se esperan algunas lloviznas.

¿Puede nevar en el AMBA? No. De acuerdo con el pronóstico, la probabilidad de nieve en el Área Metropolitana de Buenos Aires es nula. Las bajas probabilidades de observar algunos copos de nieve o graupel se concentran únicamente en el sur de la provincia de Buenos Aires, en localidades como Claromecó, Tres Arroyos y Monte Hermoso.