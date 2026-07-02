El Servicio Meteorológico Nacional mostró cuáles son las ciudades más frías del país

El Servicio Meteorológico Nacional registró temperaturas bajo cero en varias provincias. A las 8, Esquel y Bariloche encabezaban el ránking nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional mostró este jueves el impacto del frío en distintas zonas del país, en una jornada que aparece entre las más crudas del invierno. La masa de aire polar sigue instalada sobre gran parte de Argentina y mantiene temperaturas bajo cero desde la Patagonia hasta sectores del centro del país.

El ranking de las 8 del Servicio Meteorológico Nacional dejó a Esquel, en Chubut, y San Carlos de Bariloche, en Río Negro, como las ciudades más frías del país. Ambas registraron -8,1, aunque la sensación térmica fue todavía más baja: -14,3 en Esquel y -13,9 en Bariloche.

El listado también muestra que el frío no queda limitado al sur argentino. Neuquén capital apareció tercera, con -7,3 y 100% de humedad, seguida por Perito Moreno, en Santa Cruz, con -6,8. Más abajo se ubicó Puerto Madryn, en Chubut, con -6,4 y una sensación térmica de -11,3.

Chubut tuvo una presencia fuerte dentro del ranking del Servicio Meteorológico Nacional. Además de Esquel y Puerto Madryn, Trelew registró -5,4, con una sensación térmica de -8,8. En Mendoza, Malargüe marcó -5 y una sensación térmica de -8,4, en una mañana muy fría para el sur provincial.

El ranking del Servicio Meteorológico Nacional fue encabezado por Esquel y Bariloche. Servicio Meteorológico Nacional La lista se completó con General Pico, en La Pampa, con -4,5; Santa Rosa, también en La Pampa, con -3,8; y Coronel Suárez, en Buenos Aires, con -3,2. Estos datos confirman que el aire polar avanza sobre una zona amplia y que las heladas pueden continuar durante los próximos días.