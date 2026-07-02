Invierno, frío y calefacción: paso a paso cómo acceder a la garrafa social

Con la ola polar golpeando a Mendoza y el precio de la garrafa en aumento, miles de hogares que no tienen acceso a la red de gas natural enfrentan un invierno más caro. Sin embargo, existen mecanismos de subsidio que pueden reducir considerablemente el gasto, y muchos usuarios no los conocen o no saben cómo acceder a ellos.

Romina Ríos de la Asociación Protectora explicó en MDZ Club de MDZ Radio que el precio de la garrafa aumentó a nivel nacional por el incremento en el costo del gas licuado, al que se suman el transporte y la distribución. Ese costo se traslada al precio final que paga cada usuario, que varía según la zona y el tipo de comercio.

En los puntos sin control de precios, una garrafa puede costar entre $25.000 y $40.000. Pero no todos pagan ese precio. El sistema contempla niveles de acceso según la situación económica y social del usuario.

Por el momento, hay tres precios de garrafa según el subsidio que se aplique. El primero es el subsidio nacional, que antes se canalizaba a través del Programa Hogar de ANSES y ahora opera mediante el registro de los usuarios de garrafa. Quienes estén inscriptos y pertenezcan a grupos vulnerables o tengan ingresos bajos pueden acceder al beneficio pagando con billetera virtual a través de la plataforma Modo, en bancos y estaciones de servicio adheridas.

“El problema es que de aproximadamente 1.500.000 de usuarios de garrafa en el país, solo alrededor de 150.000 están inscriptos en el nuevo registro, lo que deja a una enorme cantidad de familias sin el beneficio”, comentó Ríos.

El segundo subsidio es provincial y municipal, con programas como la Garrafa en tu Barrio y la Garrafa Social. Estos operativos permiten adquirir o retirar el producto a precios reducidos: en algunos municipios cuesta $9.000 y en otros hasta $15.000.

“Pueden acceder jubilados, pensionados, personas en situación de desempleo, amas de casa y quienes tengan certificado de discapacidad. El requisito es presentarse en el punto de entrega con la documentación que acredite la condición”, dijo la presidenta de la ONG.

El tercer nivel es el precio comercial, sin regulación, que rige en la mayoría de los comercios que no están adheridos a ninguno de estos programas. En estos casos los precios pueden ascender a $40.000 por garrafa. Es el más caro y el más extendido, porque muchas personas desconocen las alternativas o tienen dificultades para acceder al registro nacional.

En el país hay 1.500.000 personas que utilizan garrafa porque no pueden acceder a la red de gas natural. Walter Moreno/MDZ

Paso a paso cómo acceder a los subsidios

Ríos señaló que el registro para el subsidio nacional no es sencillo, lo que lleva a muchos usuarios a recurrir directamente a los operativos municipales como alternativa más accesible. También remarcó que, ante el aumento del precio base, la provincia debería corregir el porcentaje de subsidio para proteger a los hogares vulnerables. "No hacen una elección entre conectarse a la red o usar garrafa. No tienen red de gas natural, por eso tienen que acceder a la garrafa", subrayó.

Las personas interesadas en recibir los subsidios deben ingresar aquí.

Documentación

número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas por red. Ingresá en este link para saber donde encontrar los números

último ejemplar de tu DNI vigente

número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años

dirección de correo electrónico personal

Requisitos

Hogares con ingresos netos menores a 3 (tres) Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 según INDEC.

No aplican para los subsidios las personas con autos de tres años de antigüedad o menos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Casos excepcionales

Serán incluidos dentro de este segmento los hogares que, aunque no cumplan las condiciones para formar parte del segmento de mayores ingresos, tengan:

un integrante con Certificado de Vivienda expedido por el ReNaBaP

un integrante del hogar posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Hogares excluidos