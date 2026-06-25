Fuerte aumento en la garrafa social en varios departamentos: a cuánto se vende

El precio de los cilindros de gas envasado tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos municipios la suba alcanzó el 78%.

En departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.

El Gobierno de Mendoza actualizó esta semana los valores de las garrafas que se distribuyen en zonas vulnerables de la provincia que no cuentan con acceso a la red de gas. El precio de los cilindros tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos departamentos la suba alcanzó el 78%. Desde el Ejecutivo provincial explicaron el aumento a raíz del costo del gas envasado y de los traslados.

“La Garrafa en tu Barrio” es el nombre del programa del Gobierno provincial para llevar garrafas subsidiadas a zonas vulnerables que no tienen gas en red y que se ofrecen a un valor más bajo que el precio de mercado.

Sin embargo, el costo de estos cilindros tuvo un incremento significativo en algunos departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.

La explicación del Gobierno Desde el Gobierno provincial explicaron los motivos de esta fuerte suba en los precios de las garrafas sociales, pese a que se mantienen los subsidios.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, manifestó este miércoles que “nosotros hacemos intervención para que más de 8 mil familias accedan a las garrafas todos los días y es una mínima posibilidad que tiene el Estado provincial de colaborar”.