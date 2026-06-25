Presenta:

Política

|

Garrafa

Fuerte aumento en la garrafa social en varios departamentos: a cuánto se vende

El precio de los cilindros de gas envasado tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos municipios la suba alcanzó el 78%.

MDZ Política

En departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.

En departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.

Ciudad de Mendoza

El Gobierno de Mendoza actualizó esta semana los valores de las garrafas que se distribuyen en zonas vulnerables de la provincia que no cuentan con acceso a la red de gas. El precio de los cilindros tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos departamentos la suba alcanzó el 78%. Desde el Ejecutivo provincial explicaron el aumento a raíz del costo del gas envasado y de los traslados.

“La Garrafa en tu Barrio” es el nombre del programa del Gobierno provincial para llevar garrafas subsidiadas a zonas vulnerables que no tienen gas en red y que se ofrecen a un valor más bajo que el precio de mercado.

Sin embargo, el costo de estos cilindros tuvo un incremento significativo en algunos departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.

La explicación del Gobierno

Desde el Gobierno provincial explicaron los motivos de esta fuerte suba en los precios de las garrafas sociales, pese a que se mantienen los subsidios.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, manifestó este miércoles que “nosotros hacemos intervención para que más de 8 mil familias accedan a las garrafas todos los días y es una mínima posibilidad que tiene el Estado provincial de colaborar”.

El operativo de la garrafa subsidiada pasará por distintos barrios de Mendoza.

El operativo de la garrafa subsidiada pasará por distintos barrios de Mendoza.

Respecto al aumento en los valores afirmó que se da por el costo de la garrafa y que hay lugares a los que es más caro llevar una garrafa que otros.

“Nosotros estamos subsidiando por igual todos los tramos, el aumento es por el costo de la garrafa o del traslado. El subsidio de la provincia lo hemos mantenido”, explicó.

A cuánto se vende la garrafa subsidiada en Mendoza

El programa La Garrafa en tu Barrio distribuye cilindros a un valor subsidiado en zonas vulnerables de los 18 departamentos y en cada comuna se ofrece a un valor distinto.

Estos son los precios de la garrafa de 10 kg:

  • $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
  • $9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $10.000 en los departamentos de Malargüe y General Alvear.
  • $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $15.000 en el departamento de San Rafael.
  • $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Archivado en

Notas Relacionadas