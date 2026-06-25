Fuerte aumento en la garrafa social en varios departamentos: a cuánto se vende
El precio de los cilindros de gas envasado tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos municipios la suba alcanzó el 78%.
El Gobierno de Mendoza actualizó esta semana los valores de las garrafas que se distribuyen en zonas vulnerables de la provincia que no cuentan con acceso a la red de gas. El precio de los cilindros tuvo un fuerte incremento en plena época invernal y en algunos departamentos la suba alcanzó el 78%. Desde el Ejecutivo provincial explicaron el aumento a raíz del costo del gas envasado y de los traslados.
“La Garrafa en tu Barrio” es el nombre del programa del Gobierno provincial para llevar garrafas subsidiadas a zonas vulnerables que no tienen gas en red y que se ofrecen a un valor más bajo que el precio de mercado.
Sin embargo, el costo de estos cilindros tuvo un incremento significativo en algunos departamentos como Lavalle y Las Heras el aumento fue del 78%, mientras que en San Rafael y la zona Este la suba rondó el 50%.
La explicación del Gobierno
Desde el Gobierno provincial explicaron los motivos de esta fuerte suba en los precios de las garrafas sociales, pese a que se mantienen los subsidios.
El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, manifestó este miércoles que “nosotros hacemos intervención para que más de 8 mil familias accedan a las garrafas todos los días y es una mínima posibilidad que tiene el Estado provincial de colaborar”.
Respecto al aumento en los valores afirmó que se da por el costo de la garrafa y que hay lugares a los que es más caro llevar una garrafa que otros.
“Nosotros estamos subsidiando por igual todos los tramos, el aumento es por el costo de la garrafa o del traslado. El subsidio de la provincia lo hemos mantenido”, explicó.
A cuánto se vende la garrafa subsidiada en Mendoza
El programa La Garrafa en tu Barrio distribuye cilindros a un valor subsidiado en zonas vulnerables de los 18 departamentos y en cada comuna se ofrece a un valor distinto.
Estos son los precios de la garrafa de 10 kg:
- $8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo.
- $9.000 en Alta Montaña, en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
- $9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
- $10.000 en los departamentos de Malargüe y General Alvear.
- $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
- $15.000 en el departamento de San Rafael.
- $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.