Qué es el graupel, el fenómeno que podría caer en varias zonas de Buenos Aires

El frío volvió a sentirse con fuerza este jueves 2 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Una masa de aire antártica cubre gran parte del país y abrió la posibilidad de un fenómeno poco frecuente para la región: el graupel , una precipitación que algunas personas conocen como “ granizo blando”.

No se trata de una nevada ni de granizo tradicional, sino de un tipo de precipitación que requiere condiciones puntuales dentro de las nubes. A continuación, te contamos qué es el graupel .

El graupel se forma cuando pequeñas gotas de agua entran en contacto con temperaturas bajo cero y se adhieren a cristales de hielo. El resultado son bolitas blancas, blandas y frágiles, similares a perlas de escarcha. Su caída suele ser irregular y, por sus características, puede pasar desapercibida.

A diferencia del granizo común, el graupel no es duro. Tampoco tiene la estructura de copo propia de la nieve. Puede alcanzar hasta cinco milímetros de diámetro y se deshace con facilidad al tocar el suelo. No genera daños ni produce un ruido fuerte al caer, por lo que muchas veces se lo confunde con otros tipos de precipitación.

Se llama graupel , y aunque pocos lo conocen, cada tanto sorprende en los inviernos más crudos.

La Organización Meteorológica Mundial lo diferencia del granizo pequeño, aunque en el uso cotidiano ambos términos pueden aparecer mezclados. Su identificación depende de la textura, la fragilidad y el modo en que llega al suelo.

Qué hace falta para que caiga graupel

Para que aparezca este fenómeno no alcanza con bajas temperaturas en superficie. También se necesita aire muy frío en altura, humedad suficiente y movimientos dentro de las nubes que permitan la formación de cristales de hielo. Esa combinación no ocurre de manera frecuente en Buenos Aires.

Con la actual irrupción polar, esas condiciones podrían darse de forma puntual. Desde la cuenta especializada de X “Meteorología Buenos Aires” indicaron que las probabilidades de nieve son bajas y casi nulas, aunque podrían registrarse algunos copitos o graupel en sectores del sur bonaerense.

El pronóstico para los próximos días en Buenos Aires. SMN

En dónde podría caer graupel

Entre las zonas mencionadas aparecen Claromecó, Tres Arroyos y Monte Hermoso. De todos modos, las chances fueron descriptas como bastante bajas. Por ese motivo, no se espera un fenómeno masivo ni extendido, sino episodios aislados en áreas con aire frío, humedad y nubosidad suficiente.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada comenzó con temperaturas entre 0°C y 3°C. La sensación térmica fue negativa por efecto del viento del sur y sudoeste. Para el resto del día se espera cielo despejado y una máxima de apenas 10°C.

En ese marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por frío extremo. La advertencia alcanza a una jornada marcada por bajas marcas térmicas y condiciones propias de la masa de aire antártica que ingresó al país.

El viernes mantendrá un panorama similar al de este jueves. El pronóstico indica otra jornada con temperaturas muy bajas y sin cambios importantes en el estado del tiempo. La persistencia del frío continuará como dato central en la región.

A partir del sábado comenzaría una leve recuperación de las temperaturas. Para la tarde del domingo, el pronóstico anticipa algunas lloviznas. Hasta entonces, el foco seguirá puesto en el frío y en la posibilidad puntual de graupel en zonas del territorio bonaerense.