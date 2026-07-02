La DGE confirmó qué pasara con las clases en el turno tarde y nocturno

La Dirección General de Escuelas definió que por las condiciones climáticas se suspenden las clases en toda la provincia de Mendoza y en todos los niveles y modalidades.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se extiende la suspensión de clases presenciales a los turnos tarde, vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia. La medida, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, se basa en los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza. Se conocerá qué pasará el viernes 3 de julio este jueves a las 21 horas.

Cuánto durará la ola polar Las proyecciones indican que el frío extremo permanecerá prácticamente estacionario hasta los primeros días de la próxima semana, favoreciendo nuevas jornadas con temperaturas muy bajas y fuertes heladas.

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada gélida, con una mínima de -1ºC y una máxima que apenas alcanzará los 3ºC.