Qué condiciones se necesitan para que nieve en el AMBA, según los expertos

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una nueva jornada de bajas temperaturas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, en el marco de una masa de aire antártica que provocó un fuerte descenso térmico en gran parte del país.

Este jueves 2 de julio, el frío volvió a sentirse desde las primeras horas del día. Las temperaturas oscilaron entre 0°C y 3°C, con sensación térmica negativa por efecto del viento del sur y sudoeste. Para el resto de la jornada se espera cielo despejado y una máxima de apenas 10°C.

En medio de este escenario, una de las preguntas que volvió a circular es si puede nevar en el AMBA. El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a MDZ que la posibilidad es baja durante este período de frío extremo.

“En este período de frío extremo es bastante baja la probabilidad que caiga nieve en el AMBA, sobre todo porque el cielo va a estar despejado en la región y más allá de las bajas temperaturas no hay probabilidad de precipitaciones”, indicó el meteorólogo en diálogo con MDZ .

Pagliarino detalló que, para que nieve, deben coincidir tres factores fundamentales. El primero es que las temperaturas estén bajo cero en toda la atmósfera, desde la nube hasta el suelo. El segundo es que exista humedad suficiente para formar cristales. Y, finalmente, el tercero es la presencia de un sistema de baja presión que genere precipitaciones.

Asimismo, detalló: “El aire debe estar a 0°C o menos. Si las capas de aire cercanas al suelo están más cálidas, los copos se derretirán en su caída y se transformarán en lluvia o aguanieve. Es necesaria para la formación de las nubes y los cristales de hielo. Si el aire está demasiado seco, el vapor no se cristaliza ni se agrupa para formar los copos de nieve”.

Además, el meteorólogo indicó que “se requiere un sistema de baja presión que impulse el aire húmedo y frío hacia arriba para condensarse, lo que genera nevadas”.

¿Qué es la ola antártica?

Según Pagliarino, la ola polar que atraviesa el país responde al ingreso de una masa de aire antártica. Ese aire nace en la Antártida y se caracteriza por ser muy frío y seco. Su presencia genera temperaturas muy por debajo de los valores normales.

En ese sentido, el meteorólogo señaló que esta masa de aire se mantendrá estacionaria durante algunos días y recién comenzará a ceder hacia la próxima semana. En cuanto a los cuidados, remarcó la importancia del abrigo y de una calefacción adecuada.

¿Hay probabilidades de que caiga graupel en el AMBA?

Ante la posibilidad de que caiga graupel, un tipo de precipitación que puede aparecer en contextos de aire frío, en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, Pagliarino indicó que la probabilidad también es bastante baja.

En qué zonas de la provincia de Buenos Aires nevó

X | @_DanielJuarez_

Pese a la baja probabilidad de que nieve en el AMBA, el fenómeno se hizo presente con menor densidad en distritos del sur y el sudeste de la provincia, como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

En paralelo, localidades de la Costa Atlántica bonaerense como Mar del Plata, Necochea y Miramar registraron la caída de granizo de pequeñas dimensiones, similar al tamaño de un grano de arroz. Ese evento cubrió superficies y generó un aspecto parecido al de un manto nevado.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas mencionadas, no se descarta que estas ciudades costeras registren nevadas en las próximas horas, debido a que las temperaturas oscilan en un rango de entre 1°C y 2°C.

En el AMBA, sin embargo, el pronóstico marca otro escenario. Las bajas temperaturas continuarán, pero la falta de precipitaciones reduce las chances de nieve. Por eso, el dato central seguirá puesto en el frío, la sensación térmica negativa y la continuidad del alerta amarilla por temperaturas extremas.