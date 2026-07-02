Ola polar en Mendoza: hasta cuándo seguirá el frío extremo y qué precauciones tomar

La ola polar golpea con fuerza a Mendoza. Tras el ingreso de una masa de aire polar este miércoles, las temperaturas descendieron drásticamente en toda la provincia, mientras distintos sectores se tiñeron de blanco por las nevadas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), este jueves se espera una jornada mayormente nublada, con mínimas de hasta -1ºC y máximas que apenas alcanzarán los 4ºC. El ambiente será muy frío desde la madrugada hasta la noche y continuarán las precipitaciones en forma de agua nieve.

Las proyecciones indican que el frío extremo permanecerá prácticamente estacionario hasta los primeros días de la próxima semana, favoreciendo nuevas jornadas con temperaturas muy bajas y fuertes heladas.

Para este viernes, el SMN anticipa una jornada gélida, con una mínima de -1ºC y una máxima que apenas alcanzará los 3ºC.

El aire de origen antártico comenzará a retirarse paulatinamente durante el fin de semana. A partir del sábado se espera un leve aumento de la temperatura, aunque las condiciones seguirán siendo frías. La mínima volverá a ubicarse en -1ºC y la máxima llegará a los 9ºC. Para el domingo, la mínima se mantendrá en -1ºC, mientras que la máxima alcanzará los 10ºC.

La ola polar se extenderá durante lo que resta de la semana.

Recién el día lunes se observa un cambio más marcado, con una mínima de 0ºC y una máxima de 12ºC.

De acuerdo con el Pronóstico Climático Trimestral para julio, agosto y septiembre de 2026, se esperan temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año. Sin embargo, no descartan la ocurrencia de irrupciones de aire frío que hagan descender la temperatura en forma marcada en períodos cortos de tiempo.

Cómo cuidar la salud en días de frío extremo

Debido a las bajas temperaturas previstas este jueves, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas que afecta a toda la provincia. Desde el organismo advirtieron que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Las enfermedades respiratorias aumentan en invierno. Archivo

Ante el frío extremo, el Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para que la población tenga en cuenta:

Evitar permanecer mucho tiempo al aire libre.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Generar más calor corporal mediante el movimiento.

Hidratarse y alimentarse bien: una alimentación equilibrada y saludable aporta energía para enfrentar el frío.

Evitar el consumo de alcohol: produce una falsa sensación de calor y favorece la pérdida de temperatura corporal, aumentando el riesgo de hipotermia. Además, debilita el sistema inmunológico.

Otro aspecto clave es tener al día el esquema de vacunación- Desde la cartera sanitaria recordaron que cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación protege contra muchas enfermedades respiratorias y disminuye complicaciones. Es fundamental para niños y niñas, personas mayores, embarazadas y quienes viven con enfermedades crónicas.

Asimismo, ante la aparición de cualquier síntoma, recomendaron no automedicarse y consultar al centro de salud más cercano.

Cómo prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Durante los días de frío extremo aumenta considerablemente el uso de estufas, calefactores y otros sistemas de calefacción, por lo que resulta fundamental adoptar medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico que no tiene color, olor ni sabor.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Verificar estufas, calefones y chimeneas con un gasista matriculado.

Ventilar los ambientes todos los días, incluso cuando hace frío.

Dejar siempre una ventilación en los ambientes donde haya artefactos de gas: estufas, cocinas, calefones, termo tanques.

No bloquear rejillas de ventilación ni utilizar braseros o estufas sin salida al exterior en lugares cerrados.

No utilizar hornallas, braseros, parrillas o generadores eléctricos para calefaccionar ambientes cerrados, ya que pueden generar una peligrosa acumulación de monóxido de carbono.

En el caso de usar estufa a leña, asegurarse de que la chimenea esté limpia y en buen estado.

Ante síntomas de una posible intoxicación, como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia o pérdida del conocimiento, se recomienda abrir puertas y ventanas de inmediato, salir al aire libre y solicitar asistencia médica.