Ola polar en Mendoza: con una mínima bajo cero, así estará el tiempo este jueves

El frío continúa en Mendoza: se anticipa una jornada con cielo nublado, neblina y lloviznas matinales.

Este miércoles ingresó un frente polar a Mendoza y el frío se hizo sentir con intensidad en toda la provincia. El fenómeno se mantendrá durante el jueves 2 de julio, tal y como se desprende del pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

Se anticipa una jornada con cielo nublado y frío, con neblina y lloviznas matinales: una mínima de -1 ºC y una máxima de apenas 4 ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: brisa leve del norte entre las 14 y las 21 en toda la provincia.

Nubosidad: se prevén heladas generales. Amanecerá despejado sobre la franja Oeste del llano provincial y nublado en el resto de la provincia. No se observan precipitaciones. A partir de las 9 aumentará la nubosidad hasta cubrir todo el llano provincial, manteniéndose durante el resto del día. Podrían registrarse lloviznas aisladas.

Alta Montaña: cielo despejado. A partir de las 16 aumentará la nubosidad en el sector Norte de la Alta Montaña. No se observan precipitaciones. El pronóstico para los próximos días en Mendoza Para el viernes se espera un leve ascenso de la temperatura: la mínima anunciada es de 2 ºC y la máxima de 9 ºC. El sábado se anticipan heladas y vientos del noreste, además de nevadas en cordillera.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza. Pasos internacionales Sistema Integrado Cristo Redentor: Habilitado de 9 a 21.