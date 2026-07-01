Mendoza en invierno: nieve, vino y rutas que invitan a descubrir la cordillera

Con la llegada del invierno, Mendoza vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del país, combinando paisajes de montaña, nieve, gastronomía y turismo del vino. Potrerillos, Cacheuta, Uspallata, alta montaña y los centros de esquí forman parte de una oferta cada vez más diversa que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales.

En ese marco, Sabrina Yllarreta, Comercial Nacional a cargo de Alianzas y Beneficios de Hertz Argentina, destacó el crecimiento sostenido de la provincia: “Mendoza siempre ha sido un punto muy importante para la empresa, pero en el último tiempo hemos sentido que ha crecido de una manera muy notable, acompañando también el crecimiento turístico de la provincia”.

La ejecutiva también remarcó la expansión de la compañía en puntos estratégicos: “Actualmente tenemos sucursales en el aeropuerto, Plaza Independencia, Mendoza Plaza Shopping y Arístides Villanueva, lo que nos permite estar cerca del cliente en todo momento”.

El crecimiento del turismo en Mendoza trajo consigo un cambio en el perfil del cliente, que hoy es más amplio y dinámico. Ya no se trata solo de turistas de paso, sino también de viajeros corporativos, eventos, congresos y residentes locales que utilizan el servicio por distintas necesidades.

“Tenemos un cliente diverso: turistas nacionales, internacionales y también un fuerte movimiento corporativo. Mendoza se está posicionando como destino de congresos y eventos deportivos”, explicó Sabrina.

En ese contexto, la movilidad flexible se vuelve clave para la experiencia turística.

“Cada vez más viajeros buscan experiencias flexibles que les permitan descubrir los destinos a su propio ritmo. Mendoza es ideal para este tipo de viajes”, afirmó.

Hertz, servicios, beneficios y la nueva apuesta en movilidad

Hertz Argentina refuerza su propuesta con una flota renovada de vehículos 0 km, asistencia mecánica 24 horas y servicios pensados para facilitar la experiencia del usuario, incluyendo cruce de frontera a Chile, kilometraje ilimitado y atención personalizada.

A esto se suma el programa exclusivo Beneficios sobre Ruedas, que ofrece descuentos en gastronomía, bodegas, hoteles y actividades.

Pero la gran novedad de la temporada llega con una propuesta inédita en la compañía: la incorporación de bicicletas eléctricas para alquiler y venta.

“Es algo muy reciente, una primicia. Vamos a tener bicicletas eléctricas disponibles en distintos rodados, tanto para alquiler como para venta”, contó Yllarreta.

Julieta Caballero - MDZ

Julieta Caballero - MDZ

“Las bicicletas llegaron hace poco y ya están en exhibición. Es una nueva forma de recorrer la ciudad, más sustentable y accesible”, agregó.

Con esta incorporación, Hertz, empresa líder en el rubro de alquiler de autos con respaldo internacional y una trayectoria de más de 35 años, amplía su ecosistema de movilidad en Mendoza. De este modo, acompaña un turismo que busca cada vez más libertad, flexibilidad y nuevas formas de descubrir el destino.