El truco poco conocido para desempañar los vidrios del auto en invierno

Es posible desempañar los vidrios con un sencillo truco. Solo se necesitará un poco de espuma de afeitar.

Con la consolidación del invierno, aparece un problema recurrente y peligroso para los conductores: el rápido empañamiento de los vidrios del auto apenas se suben los pasajeros. Si bien todos encienden la calefacción para desempañar, hay una opción muy efectiva.

Truco para desempañar vidrios Para poner en práctica este truco solo se necesitará un poco de espuma de afeitar y un paños de microfibra limpio.

El procedimiento se basa en aplicar una delgada capa de espuma sobre la cara interna de los cristales. Al ser distribuida de forma uniforme y luego retirada por completo, los componentes del producto crean una película microscópica invisible que rompe la tensión superficial del agua, impidiendo que las microgotas de humedad se condensen y bloqueen la visión.

Adiós a los vidrios empañados del auto. Para lograr un acabado óptimo y sin imperfecciones, se aconseja pasar un paño seco sobre la superficie para eliminar el polvillo superficial. Luego colocar apenas una pequeña nuez de espuma de afeitar sobre la microfibra (nunca directo al vidrio).

Luego extender el producto por todo el interior del parabrisas realizando movimientos suaves y homogéneos. Con una sección limpia y seca del paño, retirar absolutamente todo el excedente hasta que el cristal recupere su total transparencia.