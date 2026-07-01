El pueblo patagónico que en julio parece sacado de una postal de invierno

En este pueblo de Neuquén , julio cambia por completo la escena cuando la nieve acompaña. Villa Pehuenia-Moquehue se viste de blanco, los paisajes de montaña toman un aspecto invernal y los bosques de pehuenes arman una de las postales más buscadas de la Patagonia norte.

La localidad se ubica en el oeste neuquino, cerca de Aluminé y en plena zona cordillerana. Su paisaje combina el lago Aluminé, el lago Moquehue, cerros, playas escondidas y bosques de araucarias, una mezcla que durante el invierno toma un aspecto mucho más silencioso y visual.

El gran protagonista de la temporada es el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado a unos 8 kilómetros de Villa Pehuenia. El cerro funciona dentro del territorio de la Comunidad Mapuche Puel y es reconocido como uno de los parques de nieve más singulares del país por estar administrado por una comunidad originaria.

En Batea Mahuida, la nieve no se vive solo desde las pistas. El parque ofrece esquí, snowboard, trineos, motos de nieve y caminatas, con un perfil muy elegido por familias y por quienes buscan una experiencia invernal más tranquila que la de otros centros masivos.

Los bosques de pehuenes cubiertos de blanco forman una de las postales más fuertes de este pueblo patagónico. Foto: IG @pela_pehuenia

Pero Villa Pehuenia-Moquehue no depende únicamente del cerro. En invierno también se pueden realizar caminatas y recorridos habilitados entre bosques nevados, costas lacustres y rincones de montaña, una propuesta que permite disfrutar del paisaje sin necesidad de practicar deportes de nieve.

El entorno suma otros recorridos que refuerzan el perfil del pueblo. A pocos kilómetros del centro se encuentra La Angostura, donde se unen los lagos Aluminé y Moquehue, y desde allí se puede continuar hacia el circuito de las Cinco Lagunas, rodeado de bosque nativo.

La identidad local también está marcada por el pehuén, la araucaria característica de esta zona de Neuquén. En invierno, esos árboles milenarios cubiertos de nieve generan una imagen muy distinta a la del verano patagónico y le dan al pueblo una personalidad propia dentro del mapa turístico del sur.

Por eso Villa Pehuenia-Moquehue funciona como una gran escapada para julio. Entre nieve, lagos, araucarias y montaña, este pueblo neuquino ofrece una experiencia invernal potente, pero sin el nivel de masividad de otros destinos patagónicos más conocidos.