Frío polar: el SMN activa alertas en el país por lluvias, vientos y nevadas

El ingreso de un frente de frío polar obligó al Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) a emitir alertas por lluvias, nevadas y fuertes vientos para distintas provincias este miércoles. El fenómeno marca el inicio de lo que podría convertirse en el período más frío del año y mantiene bajo vigilancia a numerosas zonas del país.

El noreste argentino será una de las pocas regiones que continuará bajo condiciones de inestabilidad mientras el aire polar avanza desde el sur hacia el centro y norte del país.

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores del este de Formosa, donde se prevé la ocurrencia de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según el organismo, estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento localmente fuertes. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 40 y 70 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Las condiciones inestables también alcanzarán durante las próximas horas a sectores de Misiones, Chaco y Corrientes.

Frío polar, vientos y nevadas

Mientras el noreste enfrenta tormentas, el oeste argentino se prepara para un nuevo episodio de nevadas persistentes impulsadas por el ingreso del aire antártico. El mapa de alertas del miércoles muestra una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos del sur de Mendoza, especialmente en áreas de menor altura y zonas precordilleranas.

En estas regiones se esperan nevadas persistentes de variada intensidad con acumulaciones cercanas a los 5 centímetros, aunque los valores podrían superarse de manera localizada. Tampoco se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada, principalmente en los sectores más bajos.

Más compleja es la situación en la franja cordillerana del centro y sur de Mendoza, donde el SMN elevó el nivel a alerta naranja por nevadas. En estas áreas se prevén nevadas persistentes y por momentos fuertes, con acumulados de entre 5 y 10 centímetros, con posibilidad de registros superiores en algunos sectores de montaña.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones para quienes deban circular por rutas cordilleranas debido a la reducción de visibilidad y la posible acumulación de hielo sobre la calzada.

En tanto, rige una alerta amarilla por vientos para Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, y La Pampa. En la zona de alta cordillera se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar o incluso superar los 100 km/h.

En el resto del área afectada predominarán vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas cercanas a los 65 km/h, especialmente durante el pasaje del frente frío.

El SMN advirtió que estas condiciones pueden provocar reducción significativa de la visibilidad, sobre todo en áreas de montaña y rutas expuestas.

Buenos Aires y un julio excepcional

La irrupción polar ya comenzó a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los especialistas advierten que el episodio podría convertirse en uno de los más importantes de los últimos años.

Las condiciones actuales aumentan las probabilidades de ingresar en un período considerado oficialmente como "excesivamente frío", categoría que se aplica cuando las temperaturas mínimas y máximas permanecen por debajo de determinados umbrales durante al menos tres jornadas consecutivas.

El avance del frente frío traerá un nuevo pulso de aire polar sobre el centro del país durante el miércoles. La jornada comenzará con nieblas y bancos de niebla en sectores suburbanos y rurales del AMBA, aunque hacia el mediodía se producirá una rotación del viento al sur con ráfagas cercanas a los 40 km/h que mejorarán rápidamente la visibilidad.

El día más frío de la semana

Se espera además que el jueves sea el día más frío de la semana en la región central. No solo se verá afectada el AMBA sino rige la posibilidad de nevadas aisladas en zonas serranas de San Luis, Córdoba y el sistema serrano bonaerense.

Por su parte, la Patagonia atraviesa el tramo más duro del evento polar con mínimas que en algunas localidades cordilleranas y de meseta podrían descender hasta los -15 °C e incluso -17 °C. Las nevadas continúan afectando sectores de Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras las sensaciones térmicas se mantienen muy por debajo de cero debido a las fuertes ráfagas de viento.

Para el viernes y sábado se espera que el aire polar alcance de lleno al NEA con heladas generalizadas en gran parte del norte argentino. Todo indica que la primera semana de julio quedará marcada como la más fría del año y una de las más intensas de las últimas temporadas invernales en buena parte del país.