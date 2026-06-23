Junio termina con frío polar y una ciclogénesis que amenaza al AMBA

La última semana de junio estará marcada por el frío extremo en el AMBA y distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la presencia de una masa de aire polar, mientras modelos meteorológicos analizan la posible formación de una ciclogénesis sobre el centro del país y el Río de la Plata.

El país continúa bajo la influencia de una masa de aire de origen polar que provocó temperaturas bajo cero, heladas generalizadas y nevadas en la Patagonia y sectores cordilleranos. Por eso, aunque en algunas regiones se registró un leve alivio térmico, los meteorólogos advierten que se trata de una pausa temporal antes de un nuevo refuerzo de aire frío.

Los pronósticos anticipan el ingreso de una nueva masa de aire polar hacia el final de junio o comienzos de julio, que volverá a reforzar las condiciones invernales en gran parte del país. Esto podría derivar en nuevas heladas intensas, especialmente en el centro y norte argentino.

El fenómeno conocido como ciclogénesis es un proceso atmosférico mediante el cual se forma o intensifica un sistema de baja presión. Cuando ocurre, puede generar inestabilidad marcada con lluvias persistentes, ráfagas de viento intensas, tormentas y cambios bruscos de temperatura.

Para los próximos días, los pronósticos meteorológicos prevén su desarrollo sobre el centro-este del país con impacto directo en la provincia de Buenos Aires y el AMBA y las zonas cercanas al Río de la Plata. También podría extenderse a sectores del Litoral.

Además, el avance del cuadro favorecería el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en territorio bonaerense y zonas cercanas.

Qué provincias están en alerta por frío extremo

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por frío extremo en numerosas provincias del país:

Neuquén

Mendoza

San Luis

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Tucumán

Salta

Jujuy

Formosa

Catamarca

Chaco

En la Patagonia, especialmente en Santa Cruz, también se registran advertencias por nevadas persistentes, con acumulaciones significativas en zonas de meseta y cordillera.

Recomendaciones ante el escenario invernal

Frente a este panorama, se recomienda seguir los reportes oficiales del SMN, evitar exposiciones prolongadas al frío, utilizar ropa adecuada en capas y calefaccionar los ambientes de forma segura.

También se aconseja extremar precauciones al conducir durante lluvias, viento o presencia de hielo en rutas y calles, ya que las condiciones podrían volverse peligrosas en distintos puntos del país.