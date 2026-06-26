El fin de semana traerá un respiro para el AMBA antes del regreso del frío polar
El AMBA tendrá un breve alivio térmico durante el sábado, pero desde el domingo volverán las bajas temperaturas, las nieblas y el frío polar.
El último fin de semana de junio llegará con un breve respiro para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque el invierno continuará mostrando toda su intensidad durante los primeros días de julio. Si bien se espera un alivio el sábado, el frío polar retornará a partir del domingo con bajas temperaturas y nieblas.
Luego de varias jornadas marcadas por las heladas y temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año, el sábado se perfila como el día más agradable de la semana. A pesar de la abundante nubosidad prevista durante buena parte de la jornada, las máximas podrían alcanzar los 16 y hasta 17 grados, ofreciendo una tarde algo más confortable.
Los vientos soplarán inicialmente del noroeste y luego rotarán hacia el este, mientras un nuevo frente frío avanzará desde el norte de la Patagonia hacia el centro del país, anticipando un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas.
El domingo, en cambio, volverá a instalarse el ambiente plenamente invernal. El ingreso del frente frío durante la madrugada provocará un aumento de la nubosidad y no se descartan lluvias débiles y aisladas, con acumulados inferiores a los 10 milímetros.
Vuelven las nieblas al AMBA
Las primeras horas del día estarán acompañadas por nieblas y neblinas, especialmente en sectores del conurbano bonaerense, reduciendo la visibilidad y obligando a extremar las precauciones al volante.
Con el correr de la jornada el frío se hará sentir con mayor intensidad. Los vientos rotarán al sector sur y posteriormente al sudoeste, incrementando su velocidad durante la tarde y generando una sensación térmica todavía más baja. La temperatura máxima apenas alcanzaría los 11 grados.
El inicio de julio tampoco traerá cambios significativos. Los pronósticos anticipan además otro pulso de aire polar hacia la segunda mitad de la semana, lo que mantendrá las temperaturas bajas y reforzará el escenario típicamente invernal sobre la región metropolitana.