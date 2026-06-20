¿Festejo al aire libre o adentro? Cómo va a estar el tiempo el Día del Padre en AMBA

Este año el Día del Padre coincidirá con el inicio oficial del invierno. Aunque no se esperan lluvias en el AMBA , el tiempo durante el domingo estará marcado por un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas, con una máxima prevista de 15 grados, por lo que habrá que festejar adentro o muy abrigados al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano atravesarán un fin de semana con condiciones estables y marcas térmicas acordes a la época. En cambio, varias provincias del interior permanecerán bajo alerta por tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos.

El pronóstico del SMN para el domingo 21 de junio, día en que se celebra el Día del Padre, es:

El tiempo del domingo estará marcado por temperaturas bajas y alta nubosidad.

Si bien el tiempo permitirá realizar actividades al aire libre, es recomendable salir con abrigo, especialmente durante la mañana y la noche, los momentos más fríos del día.

Según anticiparon, esta estabilidad también se mantendrá durante los siguientes días, con mínimas cercanas a los 6 grados y máximas de alrededor de 14.

El SMN aclaró que por ahora no se prevé una ola de frío extremo en el corto plazo, aunque el sostuvo que las irrupciones de aire polar pueden producirse de manera repentina durante esta época del año.

Qué provincias tienen alertas por lluvias y viento

Mientras el AMBA tendrá un domingo sin sobresaltos meteorológicos, el panorama será diferente en otras regiones del país. Misiones permanece bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, con posibilidad de abundante caída de agua, ráfagas fuertes y ocasional granizo.

El organismo nacional estima acumulados de precipitación de entre 40 y 70 milímetros, lo que podría generar complicaciones en algunas zonas.

A su vez, la cordillera patagónica registrará lluvias persistentes, nevadas en sectores elevados y vientos que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las condiciones también afectarán áreas de alta montaña en San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se esperan ráfagas del oeste que podrían superar los 100 km/h.

Cómo será el invierno según el SMN

El último informe climático trimestral del SMN prevé que gran parte del centro y norte de la Argentina atraviese un invierno con temperaturas promedio superiores a las habituales para la estación.

La tendencia será más marcada en provincias del Noroeste Argentino, como Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. Sin embargo, los especialistas aclaran que esto no implica la ausencia de episodios de frío intenso, ya que pueden registrarse ingresos de aire polar durante períodos cortos.

En la Patagonia sur, en tanto, las temperaturas se mantendrían dentro de los valores normales para la época.