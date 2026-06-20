Anses definió el calendario de pagos para jubilados: cuándo cobras en julio según tu DNI
La Anses dio a conocer las fechas de cobro de julio para jubilados. Los haberes llegarán con un aumento del 2,1%, pero todavía no se confirmó el bono.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos de julio para jubilados y pensionados. Los haberes se abonarán con un aumento del 2,1%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el Indec, aunque todavía no fue oficializado un extra clave que cobran todos los meses.
Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $411.787,67 y la máxima alcanzará los $2.770.941,08. Lo que permanece en duda hasta ahora es el refuerzo de hasta $70.000 que viene otorgando el Gobierno a los beneficiarios de menores ingresos.
Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:
- DNI terminados en 0: 8 de julio
- DNI terminados en 1: 10 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 18 de julio
- DNI terminados en 8: 19 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima
En tanto, para quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo, el calendario previsto por Anses es el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio