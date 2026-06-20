Anses definió el calendario de pagos para jubilados: cuándo cobras en julio según tu DNI

La Anses dio a conocer las fechas de cobro de julio para jubilados. Los haberes llegarán con un aumento del 2,1%, pero todavía no se confirmó el bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el cronograma de pagos de julio para jubilados y pensionados. Los haberes se abonarán con un aumento del 2,1%, correspondiente a la inflación de mayo informada por el Indec, aunque todavía no fue oficializado un extra clave que cobran todos los meses.

Con la actualización, la jubilación mínima ascenderá a $411.787,67 y la máxima alcanzará los $2.770.941,08. Lo que permanece en duda hasta ahora es el refuerzo de hasta $70.000 que viene otorgando el Gobierno a los beneficiarios de menores ingresos.

Los jubilados de Anses ya tienen las fechas de cobro de julio definidas. Anses Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán según la terminación de su DNI:

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 18 de julio

DNI terminados en 8: 19 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima En tanto, para quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo, el calendario previsto por Anses es el siguiente: