Jubilación mínima Anses agosto 2026: el monto con aumento y bono confirmado

Anses confirmó un refuerzo de $70.000 para la jubilación mínima de agosto, que ascenderá a $489.775,93 con el aumento por movilidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará el 10 de agosto con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones. Los haberes llegarán con un aumento del 1,89%, correspondiente a la actualización por movilidad, y los beneficiarios de la jubilación mínima volverán a recibir el bono de refuerzo de $70.000.

El incremento se aplica de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, publicado por el Indec, tal como establece la fórmula de movilidad vigente.

Anses comenzará el calendario de pagos de agosto el 10 de agosto. NA Aumento confirmado para jubilados: cuánto cobran en agosto Los pagos para jubilados y pensionados comenzarán el 10 de agosto con los beneficiarios cuyos DNI terminan en 0 y continuarán según el cronograma habitual por terminación de documento.

Con el aumento y el bono extraordinario, la jubilación mínima ascenderá a $489.775,93, integrada por un haber de $419.775,93 y el refuerzo de $70.000. En el caso de quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono se otorgará de manera proporcional hasta alcanzar el monto total de $489.775,93.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $405.820,74, integrada por $335.820,74 de haber y $70.000 de bono. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a $363.843,15, conformadas por $293.843,15 de haber y el mismo bono extraordinario.