Se vienen las lluvias en el AMBA: a qué hora se larga y cómo estará el tiempo el fin de semana

Para este jueves, se esperan lluvias y temperaturas frescas que oscilarán entre los 10 y los 13 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada inestable para este jueves en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche, y temperaturas frescas que oscilarán entre los 10 y los 13 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, gran parte del día transcurrirá bajo un cielo mayormente cubierto. Las precipitaciones están previstas para la segunda mitad de la jornada y podrían generar complicaciones en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, especialmente durante las horas de mayor circulación vehicular.

Si bien no se esperan fenómenos de intensidad significativa, las lluvias podrían afectar el tránsito y el desarrollo normal de las actividades durante la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo el viernes Tras el paso de la inestabilidad, el panorama meteorológico cambiará rápidamente. El viernes se presentará con cielo despejado y presencia de sol durante gran parte de la jornada, marcando el regreso de condiciones más estables en toda la región metropolitana.

Según las previsiones oficiales, las temperaturas mínimas mostrarán un descenso respecto de los valores registrados durante el jueves debido al ingreso de aire más frío. Sin embargo, durante la tarde se espera una recuperación de las máximas gracias a la mejora de las condiciones y a la presencia del sol.