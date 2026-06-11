El centro y norte del país mantendrán condiciones mayormente estables, mientras que sectores del oeste y sur podrían registrar fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

Pronostican lluvias y vientos para varias regiones del país este viernes 12 de junio.

El pronóstico meteorológico para este viernes 12 de junio anticipa una jornada con condiciones climáticas variadas en distintas regiones de Argentina. De acuerdo con el mapa de previsión, gran parte del territorio nacional se mantendrá bajo condiciones relativamente estables, aunque algunas provincias del oeste y la Patagonia podrían verse afectadas por lluvias, fuertes vientos y un marcado descenso de temperatura.

Las áreas señaladas con mayores niveles de riesgo se concentran principalmente en sectores cordilleranos y del sur del país, donde no se descartan precipitaciones persistentes y ráfagas intensas. Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas y afectar actividades al aire libre.

image Así estará el tiempo en Argentina. SMN En contraste, las provincias del centro y norte argentino presentarían un escenario más favorable, con cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de lluvias. Las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para esta época del año.

La Patagonia continuará siendo una de las regiones más expuestas a la inestabilidad atmosférica. El avance de sistemas de aire frío podría favorecer la ocurrencia de precipitaciones y vientos moderados a fuertes, especialmente en áreas del extremo sur.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes meteorológicos oficiales y tomar las precauciones necesarias en las zonas donde se prevén condiciones adversas.