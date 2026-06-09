Pronóstico del tiempo para el miércoles 10 de junio: qué provincias están bajo alerta meteorológica en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el mapa de alertas correspondiente al miércoles 10 de junio y anticipó una jornada con distintos fenómenos meteorológicos en varias regiones de Argentina. Según la información oficial, gran parte del país permanecerá bajo alerta verde, mientras que algunas provincias del oeste y sur registrarán advertencias por condiciones adversas.

Las alertas vigentes incluyen posibles lluvias, nevadas y fuertes vientos en sectores específicos de la cordillera y la Patagonia. El organismo recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones.

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, las alertas de nivel amarillo se concentran principalmente sobre la zona cordillerana de Mendoza, Neuquén, Río Negro y sectores de Chubut y Santa Cruz.

Así estará el tiempo en Argentina este miércoles 10 de junio.

Este nivel indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en actividades cotidianas. Entre los eventos previstos figuran nevadas persistentes, lluvias de variada intensidad y ráfagas de viento en áreas de montaña.

El SMN señala que una alerta amarilla implica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos con potencial de afectar a la población, los bienes o el ambiente. Por ese motivo, se aconseja seguir las recomendaciones oficiales y evitar actividades al aire libre en las zonas alcanzadas.

Además, quienes deban circular por rutas de montaña deberán consultar previamente el estado de los caminos debido a la posible acumulación de nieve o la reducción de visibilidad.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

La mayor parte del territorio nacional aparece bajo nivel verde, una condición que representa tranquilidad y ausencia de fenómenos meteorológicos significativos.

No obstante, el organismo recuerda que las condiciones del tiempo pueden modificarse durante las próximas horas, por lo que recomienda revisar periódicamente el sistema de alertas para conocer la evolución del pronóstico y las advertencias vigentes.