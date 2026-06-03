El SMN lanzó alertas por lluvias persistentes en seis provincias argentinas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas amarillas por lluvias persistentes para este jueves en amplios sectores del centro del país. El aviso alcanza a seis provincias argentinas y anticipa precipitaciones que podrían dejar acumulados de entre 30 y 60 milímetros, con registros superiores en forma puntual.

Según el organismo, las lluvias podrían presentarse de manera sostenida durante gran parte de la jornada y, en algunas zonas, estar acompañadas por actividad eléctrica. El fenómeno marca un cambio en las condiciones meteorológicas que dominaron las últimas semanas, caracterizadas por la persistencia de humedad, nubosidad y escasas precipitaciones.

Las áreas bajo alerta comprenden sectores de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y La Pampa . En el caso de Córdoba, el aviso abarca departamentos del centro, este y sudeste provincial, donde se esperan las precipitaciones más significativas entre el jueves y el sábado.

El SMN advirtió que los valores acumulados podrían ubicarse entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descartan montos superiores en sectores puntuales. La situación estará asociada al avance de un frente frío que comenzará a romper el bloqueo atmosférico que domina gran parte del centro argentino desde hace varias semanas.

En Córdoba, además de las lluvias, se prevé un leve ascenso de temperatura entre jueves y viernes, con máximas que podrían alcanzar los 19 y 21 grados antes de un nuevo descenso térmico durante el fin de semana.

AMBA: vuelven las lluvias tras varias semanas

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el cambio de tiempo comenzará a sentirse de manera gradual. Tras más de diez días consecutivos de cielo cubierto, humedad elevada y temperaturas moderadas, aumentan las probabilidades de precipitaciones para los próximos días.

Los meteorólogos prevén que el sábado esté marcado por la presencia de densas nieblas y neblinas durante gran parte de la jornada. Sin embargo, el panorama cambiará entre el domingo y el lunes, cuando una débil ciclogénesis sobre el este del país favorecerá la formación de lluvias y chaparrones.

Se estiman acumulados superiores a los 30 milímetros en ese período, lo que representaría el regreso de lluvias significativas a la región luego de varias semanas con apenas algunas lloviznas aisladas.