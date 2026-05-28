Mendoza, sin alertas: cómo estará el tiempo este viernes y de cuánto será la máxima

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable en Mendoza: las condiciones incluso mejorarán durante el fin de semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipó para este viernes 29 de mayo una jornada parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura en Mendoza: se espera una mínima de 6ºC y una máxima de 18ºC, con vientos leves del este.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: leve brisa de norte a sur durante la tarde en la zona Sur. El resto de la provincia con viento calmo.

leve brisa de norte a sur durante la tarde en la zona Sur. El resto de la provincia con viento calmo. Nubosidad: cielo seminublado en toda la provincia durante la mañana y persiste toda la jornada. Mayor nubosidad hacia La Paz. No se observan precipitaciones.

cielo seminublado en toda la provincia durante la mañana y persiste toda la jornada. Mayor nubosidad hacia La Paz. No se observan precipitaciones. Alta Montaña: cielo seminublado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El sábado se anticipa poca nubosidad, tanto en el llano como en la cordillera. La máxima ascendería a 20ºC, por lo que se espera una jornada agradable para disfrutar de la provincia en el inicio del fin de semana.

contingencias viernes El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.