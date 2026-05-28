Mendoza, sin alertas: cómo estará el tiempo este viernes y de cuánto será la máxima
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable en Mendoza: las condiciones incluso mejorarán durante el fin de semana.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipó para este viernes 29 de mayo una jornada parcialmente nublada y con poco cambio de la temperatura en Mendoza: se espera una mínima de 6ºC y una máxima de 18ºC, con vientos leves del este.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: leve brisa de norte a sur durante la tarde en la zona Sur. El resto de la provincia con viento calmo.
- Nubosidad: cielo seminublado en toda la provincia durante la mañana y persiste toda la jornada. Mayor nubosidad hacia La Paz. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: cielo seminublado durante toda la jornada.
Pronóstico para los próximos días
El sábado se anticipa poca nubosidad, tanto en el llano como en la cordillera. La máxima ascendería a 20ºC, por lo que se espera una jornada agradable para disfrutar de la provincia en el inicio del fin de semana.
Mientras que el domingo las condiciones seguirán mejorando: la mínima esperada es de 7ºC y la máxima de 21ºC.