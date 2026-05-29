Bandas, DJs y una causa animal: así será Zoopalooza en Mendoza

Mendoza sumará un nuevo festival a su agenda cultural y promete convertirse en uno de los planes más atractivos para cerrar mayo. El próximo domingo 31 se realizará la primera edición de Zoopalooza , un encuentro al aire libre que combinará música en vivo, food trucks, DJs y una fuerte impronta solidaria vinculada al rescate y protección animal.

La propuesta tendrá lugar desde las 13 en el Parque Lineal de la Sexta Sección, junto al Gimnasio Huargos, y buscará reunir a mendocinos y turistas en una jornada donde la cultura, la gastronomía y la participación comunitaria funcionarán como motor para colaborar con organizaciones dedicadas al cuidado nimal.

El festival será a beneficio de Moproa (Movimiento Por Los Animales), una organización mendocina que trabaja activamente en la asistencia y rescate de animales.

Zoopalooza nace con una idea clara: generar una experiencia distinta dentro de la escena cultural local. Lejos del formato tradicional de recital o feria gastronómica, el evento apuesta por una propuesta integral donde conviven música en vivo, espacios gastronómicos, actividades recreativas y compromiso social.

La iniciativa busca además fortalecer un formato de festival familiar, accesible y pensado para disfrutar durante toda la tarde al aire libre. En una provincia donde cada vez crecen más los eventos vinculados a experiencias urbanas y encuentros culturales, la propuesta intenta combinar entretenimiento con conciencia social.

saturno Saturno.

Las bandas y artistas que tocarán en vivo

Uno de los grandes atractivos de Zoopalooza será su grilla musical, integrada por artistas y bandas mendocinas que forman parte de la escena local. Durante la jornada se presentarán: Saturno, Setas, Mil Variantes, Santo Tabú y Juampa Staiti.

Además del escenario principal, el evento contará con DJs invitados que musicalizarán distintos momentos de la tarde. La organización general está a cargo de Saturno junto a Huargos Gym.

santo tabú

Food trucks y experiencias al aire libre

El festival también tendrá un importante sector gastronómico con food trucks y espacios pensados para que el público pueda permanecer durante varias horas disfrutando del evento.

La idea apunta a recuperar el espíritu de los grandes encuentros urbanos al aire libre, donde la música y la gastronomía funcionan como parte de una misma experiencia social.

El Parque Lineal de la Sexta Sección aparece además como uno de los escenarios ideales para este formato, especialmente en una época donde los eventos outdoor ganan cada vez más protagonismo en Mendoza.

mil variantes

Un festival solidario para ayudar a animales rescatados

Más allá de la música y el entretenimiento, Zoopalooza tendrá un fuerte componente solidario. El evento será a beneficio de Moproa, organización que trabaja en rescate, asistencia y protección animal dentro de Mendoza.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes asistan podrán colaborar mediante donaciones voluntarias destinadas a sostener el trabajo de la asociación.