Así va a estar el tiempo en Mendoza este viernes y el fin de semana
La temperatura casi no tendrá cambios en Mendoza este viernes y la máxima volverá a moverse cerca de los 18°.
Siguen los días otoñales en Mendoza. Para este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin grandes cambios en la temperatura, dentro de un escenario estable en buena parte de la provincia. El pronóstico disponible también muestra un viernes con nubes y algo de sol, sin señales de fenómenos relevantes en el llano.
La mínima será de 6° y la máxima llegará a 18°, con vientos leves del este durante gran parte del día. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.
El tiempo el fin de semana
En el adelanto para el fin de semana, el sábado mostrará una mejora leve, con poca nubosidad y una máxima de 20°, con mínima de 6°. Para el domingo, en tanto, se espera cielo entre poco nuboso y parcialmente nublado, con una máxima de 21° y una mínima de 7°, dentro de una tendencia de ascenso térmico suave en Mendoza. El pronóstico disponible también marca un fin de semana estable y fresco a templado en la provincia.