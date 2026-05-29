Así va a estar el tiempo en Mendoza este viernes y el fin de semana

La temperatura casi no tendrá cambios en Mendoza este viernes y la máxima volverá a moverse cerca de los 18°.

Siguen los días otoñales en Mendoza. Para este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y sin grandes cambios en la temperatura, dentro de un escenario estable en buena parte de la provincia. El pronóstico disponible también muestra un viernes con nubes y algo de sol, sin señales de fenómenos relevantes en el llano.

La mínima será de 6° y la máxima llegará a 18°, con vientos leves del este durante gran parte del día. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad, dentro de un panorama sin cambios importantes en alta montaña.

image Con nubes parciales y viento leve del este, Mendoza tendrá una tarde estable este viernes. Contingencias climáticas