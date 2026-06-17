Ola de calor en España, con alrededor de 40 grados y tormentas en el sur del país

Calor, lluvia y tormentas ponen hoy en aviso a más de la mitad de España, con máximas de 39ºC en el sur peninsular europeo.

El calor, las lluvias y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas (CCAA) de España, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La ola de calor tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; área metropolitana y Henares y sur, vegas y oeste de la Comunidad de Madrid; centro de Navarra y ribera del Ebro de Navarra; y ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en suroccidental asturiana y cordillera y Picos de Europa; Liébana en Cantabria; Lugo y Ourense; León y Palencia, y Zamora, sólo por tormentas.

España azotada por el calor AEMET ha indicado que la estabilidad predominará este miércoles en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones. En líneas generales, habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este. En los litorales norte y de Cataluña serán probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde.

Asimismo, el pronóstico recoge abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Durante esta jornada, se prevén chubascos y tormentas fuertes, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica, zonas donde pondrán ser incluso muy fuertes e ir acompañadas de granizo.