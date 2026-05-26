La ola de calor golpea a Europa con récords en mayo y muertes en Francia

La ola de calor que atraviesa Europa convirtió los últimos días de mayo en un anticipo extremo del verano. Francia, Reino Unido, Irlanda, España y Portugal registran temperaturas muy por encima de lo habitual, con récords para esta época del año, alertas meteorológicas y preocupación por el impacto sanitario del fenómeno.

El episodio está asociado a un potente anticiclón que se extiende desde el norte de África hasta las islas británicas. Esa masa de aire cálido quedó instalada sobre buena parte del oeste europeo y empujó los termómetros a valores poco frecuentes para mayo, un mes que en varios países todavía suele tener marcas templadas.

Francia aparece entre los países más afectados por la ola de calor. Ocho departamentos del oeste quedaron bajo alerta naranja, una situación inédita para mayo, mientras que las autoridades confirmaron la muerte de dos personas que practicaban deporte, una en París y otra en Lyon. En paralelo, otras cinco personas fallecieron ahogadas mientras se bañaban en distintos puntos del país, en medio de jornadas de calor intenso.

Según Météo-France, el lunes se registró un récord nacional de temperatura para mayo. Para este martes se esperaban máximas de entre 33° y 36°, aunque en algunas zonas las marcas fueron todavía más altas. El calor podría mantenerse hasta el final de la semana, por lo que el Gobierno francés convocó una reunión interministerial para evaluar la respuesta de los servicios públicos .

En Reino Unido, la ola de calor también dejó registros históricos. El país vivió una “noche tropical”, con una mínima de 21,3° en el sur de Londres, la más alta para mayo desde que hay registros. El lunes ya había sido el día de mayo más caluroso desde el inicio de las mediciones oficiales, y los pronósticos indicaban que las máximas podían acercarse a los 35°.

Irlanda, otro país poco acostumbrado a este tipo de temperaturas en mayo, alcanzó un nuevo récord mensual con 28,8° en estaciones del suroeste y del centro de la isla. Hasta ahora, la marca más alta para este mes era de 28,4°, registrada en 1997. La oficina meteorológica irlandesa prevé que el calor continúe hasta el miércoles y que desde el jueves avance un cambio de tiempo con lluvias desde el suroeste.

En España, la ola de calor mantiene en alerta a varias regiones. Las máximas previstas para este martes se ubicaban entre los 37° y 39° en el sur y el oeste de la península, con noches muy cálidas y mínimas de hasta 21°. La Agencia Estatal de Meteorología anticipó que el tramo más intenso llegará entre el miércoles y el viernes, con valores de 36° a 38° en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, y posibles picos de 40° en algunos puntos.

Por esa situación, España activó avisos amarillos en Aragón, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja. El calor persistente también aumenta la presión sobre la salud de la población, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades previas.

Portugal enfrenta un escenario similar. Las temperaturas pueden llegar a 38° durante este martes y las autoridades mantienen avisos amarillos en regiones del centro y sur del país. Además, una decena de localidades del Algarve se encuentran en alerta máxima por riesgo de incendio, en un contexto de calor, sequedad y preocupación por la continuidad del fenómeno hasta el jueves.