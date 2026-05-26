Preocupante caída en el número de conocidas aves tras un conteo científico

La organización Naturschutzbund Deutschland (Nabu) de Alemania informó que, para los amantes de las aves , hay al mismo tiempo buenas y malas noticias : mientras que la situación de los gorriones empeora, la de los pinzones resulta más alentadora, en el mundo de los pájaros .

La conclusión surge de la iniciativa "La hora de las aves de jardín", en la que personas de toda Alemania observaron y reportaron pájaros durante el segundo fin de semana de mayo.

Los resultados para las especies de gorriones son sombríos, explicó el experto en protección de aves Martin Rümmler, de Nabu. "El gorrión común sigue ocupando el primer lugar en nuestro ránking de las aves más reportadas, pero registró una caída del 9 % respecto del año pasado.

De este modo, lamentablemente continúa la tendencia negativa de los últimos años". En el caso del gorrión molinero, la disminución fue del 6 %.

"Estas cifras deben preocuparnos", señaló Rümmler. "Cuando especies tan frecuentes como el gorrión común son reportadas cada vez menos, podría tratarse de una señal de alarma sobre el estado de la naturaleza en nuestras zonas urbanas". Las causas serían, sobre todo, la falta de alimento y la pérdida de espacios para vivir y anidar en las ciudades.

Según el informe, los avistamientos de vencejos cayeron un 25 % en comparación con el año anterior y los de golondrinas comunes un 12 %.

golondrinas Hay menos aves como las golondrinas en el mundo cada año. Foto Seo/Efe

"Ambas especies anidan en edificios y se alimentan de insectos", explicó Rümmler. "Por eso, tanto la disminución de insectos como las renovaciones de edificios poco amigables con las aves podrían influir". También es posible que parte de los animales haya regresado más tarde de lo habitual desde sus cuarteles de invierno.

Una tendencia descendente que lleva años

Sin embargo, Nabu también destacó tendencias positivas: distintos tipos de pinzones volvieron a ser vistos con mayor frecuencia tras una caída temporal. "En el caso de los pinzones vulgares, incluso registramos un fuerte aumento del 14 % en los avistamientos respecto del año pasado, y el verderón mostró un incremento del 3 % a nivel nacional", indicó Rümmler.

La causa de la caída previa de aves podrían haber sido enfermedades. "Probablemente el verderón sufrió más que el pinzón vulgar las olas de infecciones por tricomonas", explicó el especialista. Estos patógenos se propagan sobre todo en comederos y bebederos.

"Quienes alimentan aves deberían prestar mucha atención a la higiene. Lo mejor es utilizar dispensadores de alimento y cambiar el agua todos los días". Según Nabu, los mirlos fueron observados con una frecuencia similar a la de 2025.

El conteo en Alemania

En el conteo participaron unas 56.000 personas de más de 38.000 jardines de toda Alemania, que reportaron bastante más de un millón de aves.

Aun así, continuó la tendencia descendente de los últimos años: mientras que en 2018 se contabilizaban en promedio casi 34 aves por jardín o parque, en 2026 la cifra fue de apenas 28,4.

En "La hora de las aves de jardín", realizada del 8 al 10 de mayo, se invitó a contar durante una hora a las aves presentes cerca de los hogares. Dpa