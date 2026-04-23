Cómo atraer pájaros al jardín con tres trucos simples

Hay cosas que aportan más colores y vida al jardín que las plantas: las aves . Además, no solo traen belleza sino también ayudan a generar un equilibrio en el ecosistema. Con algunos cambios simples, es posible convertir cualquier espacio verde en un lugar atractivo para pájaros .

Uno de los factores más importantes para atraer pájaros es la comida. Colocar semillas, frutas o granos en comederos es una forma efectiva de llamar su atención. Es clave mantenerlos limpios y reponer el alimento con frecuencia para que los visitantes regresen.

El agua es esencial para las aves , tanto para beber como para bañarse. Un recipiente poco profundo o una fuente pequeña puede ser suficiente. Lo ideal es cambiar el agua regularmente para mantenerla limpia y evitar la proliferación de insectos.

Ofrecer refugio y seguridad

Los pájaros buscan lugares donde sentirse protegidos. Incorporar plantas, arbustos o incluso pequeñas casitas de madera puede generar un entorno más seguro. Cuanta más vegetación haya, mayores serán las probabilidades de que elijan quedarse.

COLIBRÍ Los colibríes también son conocidos como picaflores, chuparrosas, tucusitos, pájaros mosca, ermitaños o quindes Foto: Shutterstock La vegetación ayuda a generar refugio y protección natural. Foto: Shutterstock

Un hábito que hace la diferencia

La constancia es clave: mantener estos tres elementos en el tiempo hará que el jardín se convierta en un punto habitual para las aves. Con el paso de los días, no solo aumentará la cantidad de visitas, sino también la variedad de especies.