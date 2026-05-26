El Gobierno de Bolivia admitió que murió un manifestante por la represión en medio de las protestas masivas

Bolivia atraviesa una profunda crisis política, social y económica que se agudiza con el correr de los días. Miles de personas se congregan a diario para llevar a cabo intensas protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz Pereira , quien asumió a la presidencia en noviembre de 2025.

Las protestas iniciaron en enero de este año, luego de que el Gobierno publicara un decreto que eliminaba los subsidios al petróleo y al gas. No obstante, las manifestaciones se encrudecieron a comienzos de mayo , cuando sindicatos, docentes y campesinos comenzaron bloqueos masivos de autopistas pidiendo la renuncia del mandatario.

En un contexto de tensión en las calles de Bolivia , el Gobierno del país sudamericano reconoció la muerte de un manifestante de 24 años durante las protestas registradas en La Paz , luego de haber negado inicialmente el fallecimiento.

Según trascendió, el hecho ocurrió el sábado durante un operativo policial y militar destinado a desbloquear los accesos a la capital boliviana, que permanece paralizada por las manifestaciones desde hace tres semanas.

Fue el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien confirmó el fallecimiento del joven en medio del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, y expresó condolencias a la familia de la víctima y a su comunidad. “Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, declaró el funcionario.

De acuerdo con el acta de defunción, el joven murió a causa de un “proyectil de arma de fuego”, en medio de la represión policial. Pese a ello, Gálvez afirmó que las fuerzas antidisturbios tenían instrucciones de no utilizar armas de fuego ni balines de goma durante los operativos desplegados en el marco de las protestas. “Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, sostuvo el portavoz presidencial.