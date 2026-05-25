Crisis en Bolivia: Rodrigo Paz anunció que reducirá a la mitad su salario en medio de otra violenta marcha

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz anunció este lunes en una conferencia de prensa desde Sucre que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de un "esfuerzo y compromiso" con el país.

Luego de más de cuatro semanas de conflictos y bloqueos de rutas por parte de sindicatos campesinos, el reclamo más fuerte es por la renuncia del mandatario que asumió en noviembre del año pasado.

“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %”, aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional y sede de la Justicia en el sur de Bolivia.

La tensión en Bolivia crece por los bloqueos, la marcha hacia La Paz y el avance de grupos radicalizados.

Por lo tanto, el salario que antes percibía el mandatario de 24.978 bolivianos (equivalente a unos 3617 dólares) quedará en 12.489 bolivianos, es decir 1808 dólares. En simultáneo, la remuneración de los ministros pasará a ser de 11.101 bolivianos mensuales (aproximadamente US$ 1.606).

La medida no repercutirá a "“otras áreas ni a profesionales”, teniendo en cuenta que la intención no es “perjudicar” a esos trabajadores, sino buscar que “los mejores” se mantengan en el servicio público.

Continúan las protestas violentas en Bolivia

A sólo seis meses en el cargo, el presidente de 58 años enfrenta las peores protestas sociales en su contra que provocaron una escasez de combustible, alimentos y medicinas que hasta el momento sigue creciendo.

Las movilizaciones masivas continúan durante este lunes, en el que campesinos, obreros y transportistas se desplazan hacia La Paz desde la ciudad vecina de El Alto al canto de “¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”.

Bolivia protestas Simpatizantes del exmandatario Evo Morales marchan a la sede del Ejecutivo y Legislativo para exigir la renuncia del presidente de Bolivia Rodrigo Paz. EFE

"Una minoría no nos puede abusar, haremos cumplir la Constitución"

Las protestas iniciaron con un llamado a huelga a principios de mayo por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y con cortes en más de medio centenar de rutas y calles que conectan a todo el país.

Entre las mayores exigencias de los manifestantes que rechazan la política económica liberal de Rodrigo Paz están los aumentos salariales, además de su renuncia. A su vez, responsabilizan a la gestión de Paz de la distribución de combustible de mala calidad que daño miles de vehículos.

La plaza de armas, donde está el Palacio de Gobierno y se registaron enfrentamientos entre la polícia y los manifestantes, se encuentra resguardada por cientos de policías antimotines.

En el discurso pronunciado por el mandatario anunciando la reducción de su salario junto con el de su Gabinete este lunes, Paz volvió a llamar al diálogo a las organizaciones que lideran las protestas. No obstante, el presidente boliviano indicó que no mantendrá conversaciones con protestantes que utilicen la violencia.

"Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar" señaló, y agregó: "Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución".

La reunión fallida

El domingo estaba previsto que Paz iniciara una mesa de diálogo con un sindicato de campesinos, pero el encuentro finalmente fue suspendido tras los violentos enfrentamientos registrados el sábado con efectivos policiales.

Los disturbios ocurrieron mientras el gobierno llevaba adelante operativos para despejar un corredor estratégico destinado a garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

La escasez de productos básicos también comenzó a sentirse en otras regiones del país, entre ellas Oruro, Potosí y Cochabamba.

Evo Morales exigió que se celebren elecciones "para que no haya muertos"

La tensión política y social en Bolivia alcanzó un nuevo punto crítico este domingo. Durante su programa semanal en la radio cocalera Kawsachun Coca, Evo Morales cercó políticamente al presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses. El líder indígena aseguró que el gobierno se encuentra ante una encrucijada definitiva.

“Tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o la pacificación, transición, elección en 90 días”, sentenció Morales.

Para el expresidente, la única salida viable para evitar un escenario de violencia con víctimas fatales es la dimisión de Paz. “Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por su renuncia y que un presidente de transición convoque a comicios en ese plazo”, precisó.