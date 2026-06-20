Cuándo estará el Móvil Judicial en Godoy Cruz para brindar asesoría legal gratuita

El servicio ofrecerá orientación jurídica sin costo sobre temas civiles, penales, laborales, familiares y de defensa del consumidor.

El Centro Móvil de Información Judicial volverá a visitar Godoy Cruz para brindar asesoramiento jurídico gratuito a vecinos y vecinas del departamento. Como ocurre cada mes, el servicio acercará orientación legal a la comunidad a través de un espacio de consulta accesible y sin costo.

En esta oportunidad, el Móvil Judicial estará presente el lunes 22, de 9:30 a 12:30, en Perito Moreno 56, casi esquina Rivadavia, frente a la Casa Municipal. La iniciativa busca facilitar el acceso a la información y al asesoramiento en distintas áreas del derecho para quienes necesiten orientación profesional.

Qué consultas se podrán realizar en el Móvil Judicial Durante la jornada, los asistentes podrán evacuar dudas y realizar consultas relacionadas con materias Civil, Penal, Laboral, Registral y de Familia, entre otras. El servicio es gratuito y está destinado a cualquier persona que requiera información o acompañamiento sobre cuestiones jurídicas.

Además, se brindará asesoramiento vinculado a la defensa de los derechos de la mujer, situaciones de violencia familiar y derechos de niños, niñas y adolescentes. También habrá orientación sobre informes de titularidad, derivaciones a organismos competentes y temas relacionados con la defensa del consumidor.