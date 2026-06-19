Godoy Cruz representará a Mendoza en una cumbre mundial sobre seguridad urbana

Godoy Cruz fue invitado a participar de la Asamblea Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026, que tendrá lugar en Tánger, Marruecos . La convocatoria representa un paso estratégico para el municipio, ya que le permitirá acceder a espacios de financiamiento, cooperación técnica e intercambio de experiencias con gobiernos locales de todo el mundo.

La participación posiciona al departamento mendocino dentro de una de las principales redes internacionales de gestión pública. CGLU es considerada la mayor organización global de autoridades locales y regionales, integrada por más de 240.000 municipios, metrópolis y regiones de 140 países, además de contar con representación institucional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales.

Godoy Cruz será uno de los cinco municipios argentinos que formarán parte de la cumbre , junto con Esteban Echeverría, Quilmes, Santa Fe y San Justo. La presencia en este ámbito internacional busca consolidar el trabajo que el departamento viene desarrollando en materia de seguridad ciudadana , prevención de la violencia urbana y desarrollo económico local.

Uno de los principales objetivos del Municipio durante la asamblea será avanzar en el diseño de proyectos locales con estándares internacionales. En ese marco, se impulsarán iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia, articulando acciones con la red Peace in Our Cities (PiOC).

Además, la comuna buscará canalizar recursos y asistencia técnica de la Open Society Foundations (OSF), con la intención de fortalecer programas y herramientas que puedan ser implementados a nivel local.

El encuentro también servirá para convalidar políticamente el acuerdo regional entre Mercociudades y PiOC, una alianza impulsada por Godoy Cruz que apunta a fortalecer la cooperación entre ciudades de la región en materia de seguridad urbana.

Un rol activo en la diplomacia de ciudades

La agenda en Marruecos incluirá la participación en negociaciones y espacios de articulación entre delegaciones latinoamericanas. El objetivo será fortalecer una posición regional común y respaldar candidaturas latinoamericanas para ocupar vicepresidencias globales dentro de CGLU.

Asimismo, la presencia del municipio permitirá profundizar vínculos institucionales con referentes internacionales. Entre ellos figura Rodrigo Neves, actual presidente de Mercociudades, organización en la que Godoy Cruz coordina el grupo de trabajo de Seguridad Ciudadana.

Representado por el intendente Diego Costarelli en espacios exclusivos para mandatarios locales, el departamento también buscará consolidar su candidatura para integrar el Consejo Mundial de CGLU, uno de los principales órganos de decisión de la organización.

Qué beneficios podría generar para los vecinos de Godoy Cruz

Desde el Municipio destacaron que la participación en estas redes internacionales puede traducirse en beneficios concretos para la comunidad. Entre ellos, la posibilidad de acceder a financiamiento externo para incorporar nuevas tecnologías vinculadas a la prevención del delito, como sistemas de monitoreo, iluminación inteligente y tótems de emergencia.

Otro de los aspectos señalados es el acceso a programas y metodologías de seguridad ya implementados con éxito en otras ciudades del mundo, lo que permitiría adaptar experiencias probadas a la realidad local.

Finalmente, consideran que el posicionamiento de Godoy Cruz dentro de organismos internacionales y redes regionales contribuye a fortalecer la imagen del departamento como un territorio confiable para la inversión, favoreciendo la llegada de proyectos privados y la generación de empleo.

Con esta participación en la Asamblea Mundial de CGLU 2026, el denominado “Modelo Godoy Cruz” buscará proyectarse en el escenario internacional y consolidar una estrategia que vincula cooperación global, desarrollo local y seguridad ciudadana.