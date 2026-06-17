Cayeron don jóvenes en Godoy Cruz tras ser sorprendidos con marihuana

Los jóvenes fueron interceptados por efectivos en Godoy Cruz, luego de que el CEO detectara una situación sospechosa en la vía pública.

Los sopechosos fueron detenidos en Godoy Cruz cuando efectivos policiales realizaban patrullajes por la zona.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos la noche del martes durante un procedimiento realizado en Godoy Cruz, luego de que operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaran una situación sospechosa en la vía pública.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21 en inmediaciones de calles García y San Martín Sur, donde los operadores alertaron a los móviles policiales sobre movimientos llamativos en la zona.

Al arribar al lugar, efectivos del Cuerpo Motorizado de Prevención Godoy Cruz (CUMOT) identificaron a los involucrados y realizaron una requisa.

Secuestraron cannabis y una moto Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un frasco que contenía aproximadamente 16 gramos de cannabis y una motocicleta Mondial 110 cc.

Por disposición de la Oficina Fiscal Godoy Cruz, se ordenó el secuestro de la sustancia y la verificación de antecedentes de los involucrados.