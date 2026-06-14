Godoy Cruz se juega mucho más que tres puntos en Isidro Casanova
El Tomba visita a Almirante Brown en una cancha siempre incómoda, con la necesidad de seguir sumando y llegar fortalecido al tramo más exigente de la temporada.
Godoy Cruz afrontará este domingo a las 14.30 una de esas pruebas que suelen decir más de un equipo que una goleada o una tabla de posiciones. En Isidro Casanova, lejos de Mendoza y lejos de las comodidades, el equipo de Pablo De Muner visitará a Almirante Brown en un escenario donde históricamente nadie se siente cómodo.
La cancha estará llena y el clima será hostil. El rival sabe que necesita hacerse fuerte en casa. Y el Tomba tendrá que demostrar que aprendió a competir en partidos donde el juego muchas veces queda en segundo plano.
Porque en la Primera Nacional hay tardes en las que la pelota rueda menos de lo esperado y la personalidad pesa más que la táctica.
Una parada incómoda antes de lo que viene
Godoy Cruz llega a este compromiso sabiendo que cada punto empieza a valer más.
El campeonato entró en una etapa donde las diferencias son mínimas y donde los equipos que pretenden pelear arriba no pueden elegir cuándo sumar.
Por eso Isidro Casanova aparece como una estación importante.
No porque defina un ascenso.
No porque entregue una clasificación.
Sino porque ofrece una medida concreta del carácter de un equipo que busca consolidarse entre los protagonistas.
El desafío de jugar donde pocos disfrutan
Almirante Brown construyó gran parte de su identidad alrededor de su fortaleza como local.
La cercanía de las tribunas, la presión del público y la intensidad con la que suele jugar hacen que cada visitante deba superar algo más que once futbolistas.
Godoy Cruz lo sabe.
Y también sabe que los equipos que terminan peleando cosas importantes son aquellos capaces de sumar incluso cuando el contexto no les resulta favorable.
La mirada puesta en el segundo semestre
Más allá de los nombres y de la formación que disponga De Muner, el partido aparece como una nueva oportunidad para seguir construyendo una identidad.
El mercado de pases ya empezó a asomar en el horizonte. También las especulaciones sobre posibles refuerzos y salidas. Pero mientras tanto, el Tomba tiene una tarea mucho más urgente. Los objetivos de los próximos meses se empiezan a construir en tardes como esta.
POSIBLES EQUIPOS
- Almirante Brown: Bruno Galván; Pedro Velurtas, Gustavo Cabral, Gerardo Alegre Rojas y Tomás Villoldo; Ulises Abreliano, Leonardo Jara, Santiago Gauna, Luciano Pascual; Javier Martínez y Nazareno Bazán. DT: Andrés Montenegro.
- Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Tomás Rossi, Esteban Burgos y Federico Milo; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero y Tomás Pozzo; Martín Pino, Nahuel Ulariaga y Antonio Guerrero. DT: Pablo De Muner.
- Estadio: Almirante Brown.
- Árbitro: Álvaro Carranza.
- Hora: 14.30.