Godoy Cruz se juega mucho más que tres puntos en Isidro Casanova

Godoy Cruz afrontará este domingo a las 14.30 una de esas pruebas que suelen decir más de un equipo que una goleada o una tabla de posiciones. En Isidro Casanova, lejos de Mendoza y lejos de las comodidades, el equipo de Pablo De Muner visitará a Almirante Brown en un escenario donde históricamente nadie se siente cómodo .

La cancha estará llena y el clima será hostil. El rival sabe que necesita hacerse fuerte en casa. Y el Tomba tendrá que demostrar que aprendió a competir en partidos donde el juego muchas veces queda en segundo plano.

Porque en la Primera Nacional hay tardes en las que la pelota rueda menos de lo esperado y la personalidad pesa más que la táctica.

Godoy Cruz llega a este compromiso sabiendo que cada punto empieza a valer más.

Godoy Cruz revirtió el resultado y dejó los tres puntos en casa.

El campeonato entró en una etapa donde las diferencias son mínimas y donde los equipos que pretenden pelear arriba no pueden elegir cuándo sumar.

Por eso Isidro Casanova aparece como una estación importante.

No porque defina un ascenso.

No porque entregue una clasificación.

Sino porque ofrece una medida concreta del carácter de un equipo que busca consolidarse entre los protagonistas.

El desafío de jugar donde pocos disfrutan

Almirante Brown construyó gran parte de su identidad alrededor de su fortaleza como local.

La cercanía de las tribunas, la presión del público y la intensidad con la que suele jugar hacen que cada visitante deba superar algo más que once futbolistas.

Godoy Cruz lo sabe.

Y también sabe que los equipos que terminan peleando cosas importantes son aquellos capaces de sumar incluso cuando el contexto no les resulta favorable.





Godoy Cruz vs Mitre de Santiago del Estero 3 El Tomba había empezado abajo en el marcador. Alf Ponce Mercado / MDZ



La mirada puesta en el segundo semestre

Más allá de los nombres y de la formación que disponga De Muner, el partido aparece como una nueva oportunidad para seguir construyendo una identidad.

El mercado de pases ya empezó a asomar en el horizonte. También las especulaciones sobre posibles refuerzos y salidas. Pero mientras tanto, el Tomba tiene una tarea mucho más urgente. Los objetivos de los próximos meses se empiezan a construir en tardes como esta.

POSIBLES EQUIPOS