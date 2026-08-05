Godoy Cruz-Maipú ya tiene fecha: ¿jugará Enzo Pérez y habrá TV por TyC Sports?

La espera terminó. La AFA confirmó el cronograma de las próximas fechas de la Primera Nacional y el esperado choque entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú ya tiene día y horario. El duelo mendocino se disputará el sábado 15 de agosto, desde las 18 , en el estadio Feliciano Gambarte , escenario que volverá a recibir un partido de enorme trascendencia.

El encuentro no solo tendrá el atractivo propio de un duelo entre dos de los clubes más importantes de la provincia, sino que además pondrá en juego puntos fundamentales en la pelea por ingresar al Reducido por el segundo ascenso .

En el antecedente más cercano, disputado durante la primera rueda, el Expreso se quedó con el triunfo por 1 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas . Aquella tarde del 29 de marzo , Vicente Poggi marcó el único gol del encuentro al comienzo del segundo tiempo. Curiosamente, ese fue el único triunfo como visitante que había conseguido Godoy Cruz hasta la victoria del último fin de semana frente a Ferro.

Uno de los grandes interrogantes del clásico pasa por la presencia de Enzo Pérez . El capitán de Deportivo Maipú fue sancionado con tres fechas de suspensión tras su expulsión frente a Gimnasia y Tiro de Salta, pero la dirigencia del Cruzado presentó un descargo con el objetivo de reducir la pena. La resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA se conocería este miércoles , por lo que recién entonces se sabrá si el experimentado volante podrá estar presente en el duelo frente a Godoy Cruz.

¿El partido, será televisado por TyC Sports?

TyC Sports se encuentra ultimando detalles para anunciar su regreso a las transmisiones de la Primera Nacional y el duelo entre Godoy Cruz y Deportivo Maipú aparece como uno de los partidos más atractivos de la 25ª fecha. Si bien la señal todavía no oficializó los encuentros que emitirá, todo indica que solo restan resolver cuestiones logísticas para poner nuevamente en marcha la cobertura del campeonato. De concretarse a tiempo, el duelo entre el Bodeguero y el Cruzado asoma como uno de los principales candidatos para ser televisado a todo el país.





Prensa Atlanta

Ambos equipos tendrán un compromiso previo antes de verse las caras en el Gambarte.

Godoy Cruz recibirá a Chaco For Ever el domingo 9 de agosto desde las 16.30, con el objetivo de prolongar su buen presente, sostener la fortaleza que viene mostrando como local y continuar descontándole puntos a Ferro, líder de la Zona A.

Deportivo Maipú, en tanto, abrirá la jornada el viernes 7 de agosto, cuando visite a Midland desde las 20. El Cruzado llega en alza luego del resonante 4 a 2 sobre Atlanta, resultado que le permitió ubicarse en el sexto puesto de la Zona B, en plena zona de clasificación al Reducido.

Con ambos equipos metidos de lleno en la pelea por los primeros lugares, el clásico mendocino promete mucho más que el orgullo provincial. Será un partido que puede empezar a definir el rumbo de dos equipos que sueñan con pelear hasta el final por el ascenso.