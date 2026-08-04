Godoy Cruz consolida el EcoCanje con cifras récord y refuerza el reciclaje con beneficios para los vecinos

Godoy Cruz continúa fortaleciendo las políticas de sustentabilidad con el crecimiento del programa EcoCanje , una iniciativa que incentiva la separación de residuos secos mediante la carga de pasajes en la tarjeta SUBE. La propuesta ya alcanzó un récord de 55.000 pasajes acreditados y permitió recuperar 35 toneladas de materiales reciclables.

El programa promueve la economía circular y busca mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), alentando a los vecinos a separar cartón, plástico, vidrio y papel para reducir el impacto ambiental. De esta manera, los materiales recuperados vuelven al circuito productivo en lugar de convertirse en desechos.

Godoy Cruz fue el primer municipio en implementar este sistema de intercambio. Además, a partir de la Ordenanza Municipal Nº 7477/25, el beneficio de carga en la tarjeta SUBE quedó destinado exclusivamente a las personas que acrediten domicilio en el departamento.

Para acceder al beneficio de dos pasajes en la tarjeta SUBE, los vecinos deben entregar alguna de las siguientes cantidades de materiales reciclables, siempre limpios y secos:

Además, los puestos de EcoCanje también reciben aceites de cocina usados y residuos eléctricos y electrónicos, ampliando las opciones para una correcta disposición de distintos tipos de residuos.

EcoCanje sigue creciendo en Godoy Cruz.

Dónde funciona el EcoCanje

Los materiales pueden entregarse en dos puntos habilitados por el municipio:

Polideportivo Nicolino Locche: ubicado en Chapadmalal y Punta Mogotes, en el barrio Sarmiento. Atiende los martes y jueves, de 8:30 a 13:30.

ubicado en Chapadmalal y Punta Mogotes, en el barrio Sarmiento. Atiende los martes y jueves, de 8:30 a 13:30. Polo Ambiental: situado en Güemes y Ciclovía. Permanece abierto de lunes a viernes, de 8:30 a 14 y de 15 a 20.

Cómo obtener la carga de pasajes en la SUBE

Quienes deseen participar deben descargar la aplicación "GREENLY POINTS", disponible para dispositivos Android. Luego, es necesario registrarse con nombre, DNI, localidad, correo electrónico y contraseña, además de contar con una tarjeta SUBE previamente registrada.

Una vez entregados los materiales reciclables, los puntos obtenidos se acreditan en la aplicación y pueden canjearse por el beneficio para la SUBE. Para completar la operación, el usuario debe presentar el cupón digital generado por la app junto con la tarjeta al personal del programa. De esta manera, el municipio continúa promoviendo prácticas sustentables que combinan el cuidado del ambiente con un incentivo concreto para los vecinos.