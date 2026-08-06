San Cayetano: el tránsito estará cortado en Godoy Cruz este viernes por la misa

La celebración de San Cayetano reúne todos los años, para el 7 de agosto, a 200 mil personas a lo largo de la jornada en Anatole France 642. Los devotos acuden para solicitar o agradecer por pan y trabajo y en Godoy Cruz habrá un operativo especial este viernes.

El tránsito estará cortado desde las 8 hasta las 20, en Anatole France y Chacabuco. También en Derqui y O`Higgins, y en Derqui y Santos Dumont. Además, continúan las obras del Metrotranvía, por lo que se recomienda especial cuidado en la zona.

En consecuencia, se les pide a los automovilistas que elijan vías alternativas para circular.

Dado que la comercialización de comestibles en el área está prohibida, se desalentará la ubicación de vendedores callejeros. Por lo tanto, habrá controles de inspectores de comercio en la zona de exclusión.

Asimismo, se instalarán dos baños químicos para damas y dos para caballeros. Como así también habrá un baño adaptado para personas con discapacidad. Los mismos se ubicarán en la zona de la Ciclovía.

En ese mismo sentido, se les solicita a los feligreses mantener la higiene de calles, espacios verdes y jardines de domicilios particulares.

Por su parte el Municipio realizará limpieza profunda en la zona de la iglesia, antes y después del evento. Asimismo, durante el evento, se dejarán tres contenedores con recolección especial diferenciada específicamente para su retiro.

Finalmente, se solicita respetar la veda de estacionamiento en puentes y veredas. Y se pide colaboración para que el tránsito de la zona fluya sin inconvenientes.