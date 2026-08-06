Por qué San Cayetano se celebra mañana 7 de agosto y cómo se convirtió en patrono del trabajo

Cada 7 de agosto, miles de fieles recuerdan a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Su historia une la Providencia, la solidaridad y la dignidad laboral.

Cada 7 de agosto, antes de que amanezca, el Santuario de San Cayetano de Liniers vuelve a convertirse en punto de encuentro para quienes llegan con agradecimientos, preocupaciones y pedidos. La escena se repite desde hace décadas: familias y trabajadores se acercan al santo para rezar por el sustento cotidiano y una ocupación digna.

La elección de la fecha no nació de una tradición argentina. Cayetano de Thiene murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547 y la Iglesia católica fijó ese día para su memoria litúrgica. En el calendario cristiano, la conmemoración de muchos santos coincide con su muerte, entendida como el comienzo de la vida eterna. Por eso su festividad se celebra cada año en esa jornada, aunque su nacimiento ocurrió en octubre de 1480, en la ciudad italiana de Vicenza, según recoge la Santa Sede.

Quién fue San Cayetano y qué lugar ocupó la Providencia Cayetano estudió Derecho y más tarde eligió el sacerdocio. En 1524 fundó, junto con otros religiosos, la Orden de los Clérigos Regulares Teatinos, una comunidad orientada a recuperar la sencillez de la vida apostólica y promover una renovación interna de la Iglesia. Renunció a su patrimonio, atendió a enfermos y personas abandonadas y sostuvo una confianza profunda en la Providencia divina. Él y sus compañeros procuraban vivir de su ministerio y de las contribuciones voluntarias, sin acumular bienes ni ingresos garantizados. Ese modo de vida, documentado en la reseña histórica del Vaticano, lo convirtió con el tiempo en una referencia para quienes buscaban alimento, protección y esperanza frente a la incertidumbre.

ALF PONCE MERCADO / MDZ La relación directa con el trabajo se consolidó especialmente en la Argentina. La devoción había llegado a Buenos Aires durante el siglo XVIII por impulso de Mama Antula, quien recurría a la intercesión de San Cayetano y promovió su imagen, de acuerdo con una homilía publicada por la Santa Sede. El santuario de Liniers comenzó como una pequeña capilla inaugurada en 1875. Sin embargo, el vínculo popular con el “pan y el trabajo” cobró fuerza durante la crisis económica de la década de 1930. En aquellos años, el padre Domingo Falgioni alentó a obreros y familias a encomendarse al santo en medio del desempleo y las dificultades para asegurar el sustento. Desde entonces, ambas palabras quedaron unidas a su nombre, según la historia oficial del santuario.

Por qué se lo considera patrono del pan y del trabajo La asociación no se limita a pedir un empleo. En la espiritualidad vinculada con San Cayetano, el pan representa las necesidades básicas de una familia, mientras que el trabajo aparece como el camino para alcanzarlas con esfuerzo y dignidad. La novena oficial preparada para 2026 destaca que una ocupación permite obtener ingresos, pero también desarrollar capacidades, construir un proyecto personal y colaborar con los demás.