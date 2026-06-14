Godoy Cruz cayó 1-0 frente a Almirante Brown y sigue sin poder ganar fuera de Mendoza

Godoy Cruz tuvo otra floja actuación fuera de casa y regresó con las manos vacías. Maxi Pascual, ex Tomba, le dio la victoria a la Fragata de Isidro Casanova.

Godoy Cruz sufrió una nueva frustración lejos del Feliciano Gambarte. Por la fecha 18 de la Primera Nacional, cayó 1 a 0 ante Almirante Brown en Isidro Casanova y volvió a evidenciar los problemas que arrastra cada vez que sale de Mendoza. El encuentro se disputó en el estadio Fragata Presidente Sarmiento y contó con el arbitraje de Álvaro Carranza.

Sin juego, sin profundidad y con pocas situaciones de peligro, el equipo de Pablo De Muner sumó otra derrota que lo aleja de los puestos de vanguardia.

El Tomba nunca logró asumir el protagonismo que suele mostrar como local. Durante gran parte del encuentro le costó generar fútbol y apenas inquietó al arquero rival con un remate lejano de Federico Milo a los 31 minutos del primer tiempo, una de las pocas aproximaciones del conjunto mendocino en toda la tarde.

La diferencia llegó en el complemento. A los 13 minutos, Almirante Brown aprovechó una de sus primeras llegadas claras y golpeó con la ley del ex. Tras un centro desde la derecha, Luciano Pascual ganó de cabeza dentro del área y marcó el único gol del partido para desatar el festejo del conjunto de Isidro Casanova.

Maxi Pascual aplicó la "ley del ex" para el triunfo de Almirante Gol de Almirante Brown ante Godoy Cruz Gol de Almirante Brown ante Godoy Cruz @LFPPlay Con el resultado en contra, Godoy Cruz intentó reaccionar, pero nunca encontró los caminos para vulnerar la defensa rival. La falta de peso ofensivo volvió a ser una constante y el equipo terminó resignando tres puntos que podían resultar claves en la lucha por acercarse a los primeros puestos de la tabla.