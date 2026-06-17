Godoy Cruz lanza un ciclo gratuito de talleres para promover la alimentación saludable

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha “Nutriendo hábitos”, un ciclo gratuito de talleres destinado a promover una alimentación más saludable entre los vecinos del departamento. La propuesta busca brindar herramientas prácticas y accesibles para incorporar cambios sostenibles en la rutina diaria.

La capacitación estará a cargo de la licenciada Antonella Spadavecchia, quien ofrecerá contenidos orientados a mejorar la calidad de la alimentación cotidiana a través de hábitos simples y fáciles de aplicar.

La iniciativa está dirigida al público en general y apunta a fomentar el bienestar mediante la educación nutricional y la adopción de conductas saludables.

Durante los encuentros se abordarán distintos aspectos vinculados a la nutrición. Entre ellos, la composición de una dieta equilibrada, la organización de las compras del hogar y la planificación de comidas para optimizar recursos y mejorar la calidad alimentaria.

Además, la especialista analizará algunos de los mitos más frecuentes relacionados con la alimentación, con el objetivo de brindar información basada en evidencia y favorecer decisiones más conscientes a la hora de elegir qué consumir.

El ciclo se desarrollará en el SUM de Dique Maure, ubicado en la intersección de Segundo Sombra y Dique Phillips. Los talleres se realizarán los días 18 y 25 de junio y 2 de julio, a partir de las 10.30.

La participación es libre y gratuita, por lo que los interesados podrán asistir sin costo para acceder a herramientas que contribuyan a mejorar su salud y calidad de vida.