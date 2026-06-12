Enzo Pérez apareció con ropa de un club mendocino y volvió a encender rumores sobre su regreso

A veces una foto alcanza para encender una ilusión.

No hizo falta una declaración, una negociación ni un anuncio oficial. Bastó una imagen tomada en un partido informal de fútbol en Buenos Aires para que algunos hinchas de Deportivo Maipú volvieran a hacerse la misma pregunta de siempre: ¿volverá Enzo Pérez al club de sus amores?

El actual futbolista de Argentinos Juniors participó de un encuentro recreativo entre amigos y hubo un detalle que no pasó desapercibido. Enzo apareció vistiendo un pantalón de Deportivo Maipú, el club del que es hincha reconocido desde la infancia y con el que mantiene un vínculo afectivo que nunca ocultó.

La imagen rápidamente comenzó a circular entre los simpatizantes cruzados y volvió a alimentar un sueño que acompaña a los hinchas desde hace varios años.

Porque cada mercado de pases, cada entrevista y cada guiño del mendocino termina derivando en la misma historia: la posibilidad de que algún día regrese a calle Vergara para ponerle el broche de oro a una carrera extraordinaria.

Enzo Pérez desearía jugar en Deportivo Maipú la próxima temporada. En febrero de 2023 cumplirá 37 años. ¿ Enzo Pérez jugará en algun momento otra vez en Deportivo Maipú ?

Un vínculo que nunca se rompió

A diferencia de otros futbolistas que se alejan de sus raíces con el paso del tiempo, Enzo Pérez siempre mantuvo visible su relación con Deportivo Maipú, aunque no sea unanime el amor de los hinchas del botellero al futbolista.

A lo largo de su carrera en Europa, River Plate, Estudiantes y la Selección Argentina, nunca ocultó su simpatía por el Cruzado. Incluso en distintas oportunidades reconoció públicamente su deseo de volver a vestir esos colores antes del retiro.

Por eso la foto generó repercusión.

No porque confirme algo concreto. No porque exista una negociación en marcha. Sino porque vuelve a conectar al jugador con el club que lo identifica emocionalmente.

¿Una señal o simplemente un pantalón?

La realidad indica que, por ahora, no hay más que una imagen.

Enzo sigue compitiendo al máximo nivel y continúa su carrera en Argentinos Juniors. No hay anuncios oficiales ni conversaciones conocidas que permitan hablar de un regreso inminente.

Pero el fútbol también se alimenta de símbolos.

Y para muchos hinchas cruzados, ver a una figura de la talla de Enzo Pérez utilizando una prenda de Maipú no es un detalle menor.

Es un recordatorio de que el vínculo sigue vivo.

El sueño que nunca desaparece

En Mendoza nadie necesita que Enzo diga que quiere a Maipú. Se sabe.

Lo que sí esperan es el día en que ese sentimiento se transforme en una decisión deportiva.

Mientras tanto, cada foto, cada visita y cada referencia al Cruzado vuelve a despertar la misma ilusión.

Tal vez haya sido solamente el pantalón que encontró para jugar un partido entre amigos.

O tal vez haya sido un pequeño mensaje para quienes siguen esperando verlo entrar al estadio de calle Vergara con la camiseta roja y blanca.

En el fútbol, a veces los grandes regresos empiezan con señales mucho más pequeñas.