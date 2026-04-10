Godoy Cruz recuperó una vivienda usurpada en Villa del Parque

La Municipalidad de Godoy Cruz avanzó con la recuperación de una vivienda usurpada en el barrio Villa del Parque , en el marco de un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia. La intervención forma parte de una política sostenida para actuar con rapidez ante situaciones que afectan la seguridad barrial y la convivencia.

El procedimiento se llevó a cabo sobre un inmueble ubicado en la calle Gorriti, que había sido ocupado ilegalmente. Como parte de las tareas, se dispuso el cierre del ingreso con ladrillos para resguardar el lugar y evitar nuevas intrusiones.

Desde el municipio destacaron que estas acciones responden al convenio firmado con el Gobierno provincial, que permite agilizar las intervenciones en propiedades que representan un riesgo para el entorno urbano y los vecinos.

En esta oportunidad, se confirmó que la vivienda fue recuperada por sus propietarios legítimos. Tras el desalojo y la intervención municipal, los titulares del inmueble quedaron en condiciones de retomar la posesión.

De esta manera, podrán avanzar en la puesta en valor de la propiedad para que vuelva a ser habitada, eliminando así un foco de inseguridad y contribuyendo a mejorar la calidad de vida en la zona.

godoy cruz1 La Municipalidad de Godoy Cruz restituyó una propiedad usurpada y refuerza su política de seguridad. Prensa Godoy Cruz

Programa para intervenciones más ágiles

Cabe recordar que este tipo de operativos se enmarca en el “Programa de intervención preventiva administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública”, implementado a comienzos de este año.

La iniciativa fue impulsada a partir de un acuerdo entre el intendente de Godoy Cruz y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado ante ocupaciones ilegales.

Trabajo conjunto y respuesta rápida

El intendente Diego Costarelli subrayó la importancia de este tipo de intervenciones y destacó el trabajo coordinado con la Provincia. En ese sentido, afirmó: “Hoy, gracias al trabajo articulado con la provincia, podemos dar una rápida respuesta y devolver la tranquilidad a los vecinos, logrando que el espacio regrese a sus legítimos dueños”.

Estas acciones consolidan una estrategia que busca recuperar espacios, prevenir delitos y garantizar condiciones de convivencia seguras en los distintos barrios del departamento.