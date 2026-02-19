Primera aplicación del programa "antiaguantaderos" en una casa usurpada de Godoy Cruz

El municipio de Godoy Cruz concretó la primera intervención en una casa usurpada en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza para actuar con mayor rapidez sobre inmuebles que representen un riesgo para la seguridad y la convivencia barrial.

El operativo se realizó en el barrio Bancario y consistió en el cierre total del frente del inmueble mediante el tapeo con ladrillos, con el objetivo de evitar nuevos intentos de ocupación. La intervención contó con el consentimiento de la familia propietaria.

La medida se enmarca en la reciente implementación del “Programa de intervención preventiva administrativa sobre Inmuebles con fines de seguridad pública y ciudadana”, que habilita actuaciones coordinadas entre el municipio y la Provincia ante casos de viviendas abandonadas, usurpadas o en mal estado.

Días atrás, el intendente Diego Costarelli y la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, firmaron el acuerdo que formaliza la aplicación del programa en el departamento. La herramienta busca agilizar los procedimientos administrativos cuando se detectan inmuebles que pueden convertirse en focos de inseguridad.

En relación con el operativo realizado, Costarelli expresó: “Estamos en pleno barrio Bancario tapeando una vivienda que estaba siendo usurpada por delincuentes que cometían distintos delitos. De eso se está ocupando el Municipio de Godoy Cruz: impedir que esto suceda y brindar mucha más seguridad a todos los vecinos de la zona”.

El jefe comunal también señaló: “Es la primera vez que intervenimos en una vivienda usurpada. El año pasado actuamos sobre casas abandonadas o en mal estado, pero no estaban ocupadas ilegalmente. Hoy, gracias al trabajo articulado con la provincia, podemos dar una respuesta más rápida ante situaciones que afectan directamente a los vecinos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/2024628924534210583&partner=&hide_thread=false Intervenimos una vivienda usurpada en el barrio Bancario.



La casa había sido ocupada y vandalizada durante la última semana. Esta acción es la primera en el marco del convenio con el Ministerio de Seguridad, que permite agilizar la recuperación de inmuebles abandonados o en mal… pic.twitter.com/aBVefgNgA2 — Diego Costarelli (@diegocostarelli) February 19, 2026

El testimonio de la familia afectada

El propietario del inmueble, Nelson Leanez, quien reside actualmente en Chile, relató que en la vivienda habita su hermano con discapacidad y que fue él quien sufrió la ocupación ilegal. “Mi hermano salió a trabajar y cuando volvió se encontró con la casa tomada. Yo estaba en Chile y me avisaron lo que había pasado, así que viajé de inmediato con unos amigos. Cuando llegamos, afortunadamente las puertas estaban abiertas, pudimos ingresar y desalojarlos”, contó.

Además, destacó el acompañamiento recibido: “Desde ese momento, los vecinos, el Municipio, la Policía y la Fiscalía nos han apoyado todo el tiempo. Estoy enormemente agradecido. Ahora han tapeado todo el frente para que no se puedan volver a instalar, ya que incluso habían hecho arreglos dentro de la casa. Esto nos da tranquilidad hasta que podamos volver a habitarla”.

Coordinación con la Policía y alcance del procedimiento

Por su parte, el director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, remarcó el trabajo conjunto entre las instituciones. “Estamos trabajando en equipo con la Municipalidad. Se dispusieron medidas de seguridad para recuperar el inmueble y evitar que sea utilizado por delincuentes como guarida. La Policía y el Municipio estamos codo a codo para que esta vivienda vuelva a ser un hogar y no un foco de delito”, afirmó.

Según se informó, esta es la primera intervención que se realiza en el departamento sobre una vivienda efectivamente usurpada, diferenciándose de procedimientos anteriores que habían estado dirigidos a inmuebles abandonados o en mal estado. Desde el municipio señalaron que el objetivo es fortalecer la prevención y reducir situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia en los barrios.