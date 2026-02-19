Jujuy: abusó de su sobrina por diez años y fue condenado a 12 años de prisión

La Justicia de Jujuy halló culpable de abuso sexual agravado por el vínculo a un hombre que abusó de su sobrina cuando tenía entre 4 y 14 años de edad.

Un hombre fue condenado a 12 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su sobrina cuando la niña tenía entre 4 y 14 años, en un fallo dictado por la Justicia de Jujuy tras la realización de un juicio oral.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007 y el imputado fue declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La fiscalía sostuvo que las agresiones se produjeron en el ámbito familiar, cuando la víctima visitaba la vivienda del acusado y este aprovechaba momentos en que quedaban a solas para cometer los abusos.

Abuso por diez años contra su sobrina Durante el debate oral se incorporaron testimonios y distintos elementos probatorios que respaldaron la acusación. Tras analizar la prueba presentada, el tribunal resolvió imponer la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.