Nueva imputación para Pablo Laurta: el asesino uruguayo tenía material de abuso sexual

Mientras espera el juicio por el doble femicidio en Córdoba y el brutal crimen de un chofer en Entre Ríos , la Justicia cordobesa le notificó a Pablo Laurta una nueva imputación por tenencia de representaciones de menores en situaciones sexuales explícitas.

La acusación fue presentada formalmente por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Juan Ávila Echenique este jueves, por el delito de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales .

El hallazgo de este material se desprende de los peritajes realizados a los dispositivos electrónicos secuestrados tras su detención en octubre pasado, cuando intentaba huir hacia Uruguay con su hijo de 5 años.

La semana pasada, la jueza Gabriela Seró decidió extender la prisión preventiva de Laurta por 90 días más . El acusado, lejos de mostrar arrepentimiento, intentó victimizarse ante la prensa al grito de: “La Justicia no investigó los secuestros y abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”.

Sin embargo, para los fiscales, estas declaraciones son parte de una maniobra distractiva. Los datos concretos muestran un plan prolijo y trazado de antemano para evadir controles de ruta y concretar su venganza contra su ex pareja, terminando ahora con una imputación que lo hunde aún más judicialmente.

Ahora, con una nueva imputación en su contra el futuro legal del detenido parece cada vez más complicado.